Лия Ахеджакова о протестах в Бобруйске: Вот наши дают!5
- 28.03.2017, 10:44
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Знаменитая артистка восхищена активностью белорусов.
Народная артистка России Лия Ахеджакова накануне гастролей по Беларуси со спектаклем «Мой внук Вениамин» вспомнила в интервью «Эхо Москвы» про разговор с Владимиром Некляевым и поделилась личными переживаниями.
― Ну, смотрите, вы сейчас — в начале апреля — поедете с «Вениамином»…
― В Беларусь.
― По разным городам.
― Да.
― Наверняка знаете, что сейчас там тоже какой-то пик протестной активности.
― Вот именно. Я внимательно слушаю, чтобы не оказаться… И там моего замечательного друга уже, поэта… Некляев его фамилия, да?
― Да.
― Уже схватили. Уже. Мало что он… Я его спросила: «Где вас держали?» Я хотела про пытки узнать. Мы с ним вместе в одном театре были. Потом я ему помогла попасть на Костю Богомолова, и ему очень понравилось, что-то хорошее было тогда.
И я говорю: «А вот про пытки?» А он говорит: «Вы знаете, не хочется это рассказывать». Ну, это застенки КГБ, как обычно. Как будто я большой экскурсовод по застенкам КГБ. Не поняла. Но поэт, во-первых, очень хороший. Он мне присылал…
― Он был, кстати, кандидатом в президенты, если мне память не изменяет, да?
― Да конечно!
― И его посадили очень быстро.
― За что и имеет… Конечно, конечно. А мы едем почему? Нас очень звали в этот, не знаю, большой… мне кажется, небольшой город Бобруйск, потому что всё происходит…
― В пьесе.
― …у Людмилы Евгеньевны Улицкой в этой пьесе происходит в Бобруйске. И мы решили поездом, всей бригадой сесть в этот поезд. И я предчувствую что-то… Там нет СВ, ничего, но мы едем в Бобруйск.
…Ну, тут есть такая вещь, знаете, когда этот Бобруйск, и все… И моя героиня оттуда. И все, кто в нашей пьесе — мы все из Бобруйска. И постепенно такой любовью, как к родине! Она пронзает!
Для меня… Если я слышу где-то, что это случилось в Бобруйске — как будто это у меня на родине. Я тут же включаю — что у них там в Бобруйске. И когда такие вещи, оппозиция, я думаю: «Вот наши дают!»