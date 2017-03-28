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Началось принудительное выселение протестовавшей на кране минчанки

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  • 28.03.2017, 11:41
Фото: onliner.by

Сегодня семью Игнатовичей расселят в три двухкомнатные квартиры.

Выселить семью Игнатовичей из их дома могли еще 1 февраля, однако в назначенный день Галина Константиновна решилась на отчаянный шаг. В знак протеста против несправедливой компенсации за снос она забралась на башенный кран и грозила с него сброситься. Тогда власти города и городская прокуратура пообещали разобраться в этом деле. Но разбирательства ни к чему не привели.

Сегодня семью Игнатовичей расселят в три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета «Звязда», 69, сообщает tut.by.

10 из 11 человек, проживающих в доме, уже сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой.

— Вчера вечером опять принесли уведомление от отдела принудительного исполнения, о том что сегодня придут выселять, — рассказывает Галина Константиновна.

В уведомлении перечислены те члены семьи, которых оно касается: 10 человек. Новая супруга Ивана Игнатовича, Татьяна Маринчик, не упомянута. Ее суд первой инстанции постановил выселить в «двушку» к мужу и его бывшей супруге, Галине Игнатович, но это решение еще обжалуется.

Галина Игнатович хочет, чтобы долю семей ее сыновей отдали квартирами, а ей с мужем выплатили денежную компенсацию, чтобы они могли наконец разъехаться, купив отдельное жилье, пусть и не в Минске. Застройщик, группа компаний «ТАПАС», уверен: законность была соблюдена в полном объеме. А Игнатовичи «хотят обогатиться».

Решение суда о выселении было приостановлено до окончания прокурорской проверки.

Фото: onliner.by

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