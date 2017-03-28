Не по Нильсу Бору, а по Митрофанушке 2 Константин Скуратович, «Белрынок»

28.03.2017, 11:51

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Власти не умеют руководить, не наступая постоянно на одни и те же грабли.

Небрежно, впопыхах составленная официальная бумага приносит и чиновникам, и населению пустые хлопоты. Например, декрет № 3 отличался конкретностью и простотой: кто официально работает в родимой стране меньше полгода в течение календарного года, должен внести в казну сбор, который компенсирует невыплаченный за период простоя подоходный налог.

Его можно трактовать как упущенную выгоду государства, которую оно получило бы, если бы эти люди официально работали. То есть были бы трудоустроены, имели бы в трудовой книжке запись, подтверждающую факт их приема на работу (приказ администрации), благодаря чему возникли бы трудовые отношения, взаимные права и обязанности работника и нанимателя. У работника, таким образом, появилось бы право на заработную плату и обязанность платить подоходный налог государству и делать обязательные отчисления в ФСЗН. Если человек не трудоустроен, то он не имеет права на заработную плату, следовательно, не обязан (не может) платить подоходный налог и делать отчисления в ФСЗН.

То есть безработный, независимо от причин его безработицы, не должен и не может платить подоходный налог и делать отчисления в ФСЗН, потому что у него нет официального дохода. Это бесспорно. Но, как отметил один остроумец, нобелевский лауреат, датский физик Нильс Бор, есть два вида истины – тривиальная, которую отрицать нелепо, и глубокая, для которой обратное утверждение – тоже глубокая истина. Кстати, Бор также отмечал, что существуют такие серьезные вещи, о которых можно говорить только шутя. Отменным шутником оказался Михаил Мясникович, он первым развеселил почтенную публику: «Как премьер собирается взыскать подоходный налог на неимущих? Не может быть!». А он отвечал, раз эти неимущие живут в государстве, не умирают, значит, что-то звенит в их карманах.

Всякий жилец должен платить плату домовладельцу. Хозяина не интересует заработки жильца, его интересует только арендная плата. Пусть платит.

Раз проживает гражданин в государстве, должен платить за проживание. Где он деньги возьмет, его личное дело. Хоть украдет, если не попадется, но свою конституционную обязанность перед хозяином выполнит. И все бы было хорошо, если бы, во-первых, должников было меньше, во-вторых, были бы они не бедными, в-третьих, если бы экономика нуждалась в дополнительной рабочей силе, в-четвертых, если бы «должники-тунеядцы» согласились платить сомнительный долг...

И все чеканные и грозные предписания декрета № 3 рассыпались как карточный домик. В результате глубокая, изреченная правительством истина оказалась фарсом. Например, руководителю государства по нескольку раз на дню приходится объяснять публике, чего он хочет получить от этого злосчастного декрета, а его отказываются понимать. Сам он запутался в понятиях, начинал с шутки, теперь сердится и пробует говорить всерьез. Получается уже не по Нильсу Бору, а по Митрофанушке: «Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна». У него получается: «...Не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы».

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Например, руководитель государства потребовал от подчиненных к 1 мая трудоустроить всех безработных. Эту задачу продублировали буквально все чиновники. А потом призадумались – задача-то невыполнимая. Трудоустроить — это значит в трудовую книжку каждого безработного внести запись об официальном приеме человека на работу, без чего не может быть трудовых отношений, ни прав, ни обязанностей, ни зарплаты, ни налогов. Поэтому чиновники совершили хитроумный подлог. Вместо трудоустройства, предложили отправить этих вот людей на общественные работы. А Михаил Мясникович, как-никак, доктор наук, провел оперативный анализ ситуации и пришел к выводу, что безработные делятся на три категории: в первой – кто хотел бы работать, которым надо помочь с трудоустройством, во второй – кто хотел бы создать собственное дело, в третьей – кто не работает и не хочет работать. Мол, этих надо привлекать, в том числе для выполнения общественных работ. Привлекать, это значит принуждать? В декрете № 3 об этом речи не было.

Исходя из информации МНС, численность плательщиков сбора составила 470 тыс. человек, следовательно, численность надлежащих к «привлечению» составляет не менее 150 тысяч человек. Посетив Брестскую область, г-н Мясникович сообщил, что большой фронт работ существует в мелиоративных системах (уход, уборка, расчистка каналов) и в лесах, которые требуют очистки от буреломов: «Но вместе с тем можно задействовать людей для того, чтобы обеспечивать не только санитарную очистку лесных массивов, но и переработку мелкотоварной древесины и получать кондиционный товар, который будет реализовываться, в том числе и населению. Это и штакетник, и колья, и столбики, и дрова. Таким образом, может быть, в основном производстве рабочие места объективно сокращаются, но есть масса других направлений деятельности, где могут быть задействованы трудовые ресурсы, которые имеются в каждом регионе».

Все предусмотрел экономист Мясникович, каждую мелочь увидел, прейскурант составил, о рабочих местах позаботился, но о заработной плате ничего не сказал. Была бы на лесоповале была хорошая зарплата, эту работу выполнили бы профессиональные лесорубы. Ведь далеко не каждому «тунеядцу» можно доверить топор, если он прежде его в руках не держал, тем более бензопилу. Думаю, все помнят о печальном опыте применения бензопилы в публичном месте неустойчивым лесорубом.

Потребуются тысячи топоров, пил, кос, спецодежда, мелиораторам – болотные сапоги. К 1 мая! Но на болотах еще холодно, в каналах нерестует рыба, ремонтировать русла невозможно, браконьерничать – вполне. Все это настолько убого, что и говорить не хочется. Откровенная маниловщина.

Как показала многолетняя практика привлечения «безработной рабочей силы» к общественным работам, она прижилась почти исключительно в уборке картофеля и овощей. Денежная их оплата как таковая отсутствуют, но люди получают возможность удовлетворить свои потребности в этой продукции.

В сложившейся ситуации существенного значения общественные работы не имеют ни для народного хозяйства, ни для их участников. Поэтому кампания, как это бывает, ограничится раздачей казенных лопат привлеченному к земельным работам контингенту. А грабли начальство придержит у себя, поскольку руководить «в новых сложных условиях» оно, не наступая на это орудие, не умеет.

Константин Скуратович, «Белрынок»