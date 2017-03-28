закрыть
28 марта 2017, вторник, 14:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Антипутинское воскресенье

7
  • Галина Сидорова, «Радио Свобода»
  • 28.03.2017, 12:34
  • 15,486
Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Россияне поднялись против хамской, самодовольной, привыкшей игнорировать народ власти.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда в минувшее воскресенье я протиснулась в гущу толпы, к двум часам дня плотно скучковавшейся вокруг Пушкина, – ее возраст. Это были «заряженные» и в то же время вполне интеллигентного вида молодые люди. И тут же – их «дедушки и бабушки» – бывалые «протестанты», судя по разговорам, прошедшие школу диссидентства 1970–80-х, стояние у Белого дома 1991-го, ну и, конечно, Болотную, Сахарова и все, что уложилось в историю протеста нового российского тысячелетия. Эстафета поколений.

Похоже, в последние годы мы настолько дали себя убедить в засилье агрессивно-послушного большинства, в этих путинских вечных 86 процентах, что не обратили внимания на то, как рождается непослушное меньшинство. А оно между тем подросло и увидело, убедилось, что власть зажралась и «достала» народ. И 26 марта непослушное меньшинство самоорганизовалось и вышло на акцию, о несогласованности и последствиях которой было предупреждено. Вышло, уверенное в своей правоте и праве на действия, которое дает Конституция. Было ощущение, что Навального на Пушкинской никто и не ждал. Еще до того, как информацию о его задержании выловили из мобильников, люди переговаривались, что Алексея наверняка схватят, едва он выйдет на улицу. Иными словами, воскресный протест стал первым митингом без политических лидеров. Студенты и старшеклассники, скорее интуитивно ощутившие несправедливость, поддержанные несгибаемым старшим поколением, противопоставили запугиванию отвагу, браваду и веселую бесшабашность молодости – то, что в последние годы, казалось бы, окончательно удалось раздавить в обществе Путину и его товарищам-чекистам.

То, что воскресенье обещает из антимедведевского превратиться в антипутинское, можно было почувствовать, едва очутившись на площади. Речевку «Он нам не Димон!» сменили другие: «Путин – вор!», «Правительство в отставку!», «Россия будет свободной!», «Россия без Путина!», «Долой власть чекистов!» Тема коррупции воспалила социальное недовольство, скопившееся за последние годы. Оно оказалось направлено против власти – хамской, самодовольной, привыкшей игнорировать народ и при необходимости пускать его в расход. И в результате острие протеста нацелились в Кремль, в человека, который поставил себя над всеми, а значит, и несущего ответственность за всё. «Рыба тухнет с головы!» – гласил плакат, который упорно пытался поднять повыше стоявший рядом со мной сухонький старичок в очках. Другой пожилой мужчина втолковывал собеседнику что-то про «откусанные пенсии», про Сирию – «мол, непонятно зачем туда полезли», про недоступных врачей и лекарства.

А что же власти? Ничего нового. Более тысячи задержанных только в Москве. Румяное лицо лыжника Медведева вызывает в этой связи не столько гнев, сколько недоумение – не то совсем крыша поехала у главного «медведя», противопоставившего себя возмущенной общественности. То ли решил премьер – пропади все пропадом, все равно сольют, хоть на лыжах покатаюсь. То ли он выполняет некую миссию по договоренности с первым лицом – принять на себя все «коррупционные беды». Остается только догадываться о компенсации, которая обещана премьер-министру. Лыжная шапочка дорогого стоит.

Собственно, версия о хитром Путине, подставляющем своего премьера под расправу, напрашивается в первую очередь. С другой стороны, весь опыт путинизма свидетельствует о том, что власть никогда не сдается и не сдает своих под напором общественности, причем в этом случае наглое поведение проштрафившегося считается не просто желательным, но обязательным. И расплывчатое, даже какое-то издевательское заявление опомнившегося через сутки пресс-секретаря президента: мол, критика в отношении властей, «прозвучавшая на санкционированных акциях… будет приниматься во внимание» – как раз это и подтверждает.

Существует и другая версия, еще более конспирологическая: «допустив» публикацию Навального о «Димоне, который не Димон» с предсказуемой реакцией в обществе, некие силы «подводят» самого Путина к идее отказа от участия в выборах 2018 года и выдвижения, пока не поздно, подходящего преемника. Однако, на мой взгляд, эта версия не учитывает двух факторов – с одной стороны, неуправляемость гражданского протеста и степень общественного недовольства властью, а с другой – характер самого Путина, не склонного к «чужим играм» ни с народом, ни со своими опричниками. Путин играет сам, предпочитает действовать наверняка и к тому же ненавидит принимать решения под давлением.

Отсюда и начавшиеся по горячим следам репрессии: обвинение сотрудников ФБК в «несанкционированной интернет-трансляции массовых выступлений против коррупции в российских городах 26 марта». Раньше о такой экзотике, как «санкционированная трансляция» никто не слышал. И, конечно, задержание по горячим следам 17 сотрудников фонда, включая руководителя избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, и сам тот факт, что следственные действия в офисе ФБК идут по статье 282 УК, о разжигании ненависти и вражды. Иными словами, власти впервые пытаются применить 282-ю статью фактически, чтобы воспрепятствовать работе журналистов и блогеров, проводящих расследование коррупции высших чиновников – видимо, речь идет о ненависти и вражде к ним как социальной группе (хотя, по-моему, в данном случае более уместно слово «шайка»).

Пока послужившего демократии Александра Сергеевича в центре Москвы огораживают заборами и отмывают от следов борьбы «обломков самовластья» со «вспрявшим ото сна» непослушным меньшинством, черные человечки по-тихому выносят компьютеры и носители информации из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Но, как показало антипутинское воскресенье, даже при вроде бы разрушенной до основания политической системе и тотальном контроле Путьи Власьевны над федеральным телевидением граждане находят возможность докопаться до правды. Молодежь от информации о путинских реалиях не отрежешь, а старики, что называется, спинным мозгом ощущают эти реалии на себе. И тем, и другим терять особенно нечего.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции