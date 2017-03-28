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Киев направил ноту в Минск

  • 28.03.2017, 13:24

В Минске задержали еще одного гражданина Украины за участие в Дне Воли.

Об этом в эфире «Общественного» сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17 часов 27 марта решение о привлечении его к ответственности еще не принято», - сказал Кирилич.

По его словам, Украиной в МИД Беларуси направлена нота с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.

Ранее к 15-ти суткам ареста в Минске осудили украинца Руслана Терещенко, который принимал участие в акции 25 марта. По словам Кирилича, украинцу сформулировано обвинение «за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению».

«Консул посетит гражданина Украины, который был арестован на 15 суток, установит условия его содержания», - сказал Кирилич.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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