Европейский суд признал обоснованными санкции против Роснефти 4 28.03.2017, 15:34

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Кампанию возглавляет ближайший друг Путина – Игорь Сечин.

Европейский суд правосудия в Люксембурге признал законными санкции Европейского союза против российской нефтяной компании Роснефть, сообщает liga.net.

В суде заявили, что «нет никаких элементов», которые могли бы поставить под сомнение законность введенных ограничений.

«Совет ЕС располагал основаниями для этих действий», - говорится в коммюнике суда.

Напомним, в феврале 2015 года Лондон запросил позицию европейского судебного органа после того, как Роснефть обжаловала секторальные ограничения в Великобритании.

Введенные ограничения запрещают, в частности, выпуск международных сертификатов документов, что фактически наносит ущерб международным акционерам и партнерам Роснефти.

Роснефть возглавляет Игорь Сечин из ближайшего окружения Путина.