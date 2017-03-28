Европейский суд признал обоснованными санкции против Роснефти

Европейский суд признал обоснованными санкции против Роснефти4
- 28.03.2017, 15:34
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Кампанию возглавляет ближайший друг Путина – Игорь Сечин.
Европейский суд правосудия в Люксембурге признал законными санкции Европейского союза против российской нефтяной компании Роснефть, сообщает liga.net.
В суде заявили, что «нет никаких элементов», которые могли бы поставить под сомнение законность введенных ограничений.
«Совет ЕС располагал основаниями для этих действий», - говорится в коммюнике суда.
Напомним, в феврале 2015 года Лондон запросил позицию европейского судебного органа после того, как Роснефть обжаловала секторальные ограничения в Великобритании.
Введенные ограничения запрещают, в частности, выпуск международных сертификатов документов, что фактически наносит ущерб международным акционерам и партнерам Роснефти.
Роснефть возглавляет Игорь Сечин из ближайшего окружения Путина.