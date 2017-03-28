Четыре героические истории, которые потрясли всех 3 28.03.2017, 16:06

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Фото: euroradio.fm

Простые люди, ставшие настоящими cимволами Дня Воли в Минске.

25 и 26 марта в Минске задержали около тысячи человек. Многие люди поразили и запомнились своими бесстрашными поступками. Они улыбались, когда их тащили в автозак, поднимали отобранные флаги, продолжали стоять на месте даже после неоднократных предупреждений о задержании. Одни получили сутки, других отпустили, так как система, видимо, просто не смогла справиться с таким количеством задержанных, передает «Еврорадио».

С улыбкой на руках у ОМОНа

Одной из первых, кого "повязали" омоновцы 25 марта, стала Елена Луцкович из г.п. Октябрьский Гомельской области. Фото девушки с улыбкой, которую несут силовики, мгновенно разлетелось по интернету. Октябрьский находится в 200 км как от Гомеля, так и от Минска, и Елена выбрала все же Минск, где, предполагалось, состоится самое массовое празднование Дня Воли.

"Я готова была к тому, что меня побьют, — смеется девушка. — Сначала я долго прорывалась в район Академии наук, еще до 14-и, так как боялась, что потом вообще туда не попаду. Когда это удалось сделать, встретила знакомых, у всех было праздничное настроение. А потом я достала флаг и надела его на плечи. Сразу подошли омоновцы и сказали, чтобы я ушла оттуда. Я ответила, что их требования незаконны, поэтому я никуда не пойду. Они сразу меня подхватили и потащили в автозак. Правда, я не была готова к тому, что один берет за руку, а второй засовывает свои руки мне, простите, между ног, чтобы захватить ногу. В тот момент, который зафиксировали фотографы, я говорила им, что достаточно было бы меня взять под локти: сколько там меня, подтолкнули бы, и я пошла бы, никуда не делась бы. Зачем они меня брали под руки, непонятно и комично. В автозаке у меня потребовали снять флаг, мол, если не снимете, мы все равно заберем и порвем. Я отказалась, и никто не побил, никто не порвал".

«Поднимаем флаг обратно»

25 марта, во время задержаний на площади Якуба Коласа, в объективы журналистов попал парень, который поднял с асфальта бело-красно-белый флаг. «Поднимаем флаг обратно», — сказал он, и поднял флаг вверх. Произошло это буквально в нескольких метрах от автозака. Естественно, что его схватили в тот же момент. Видео этого момента собрало множество лайков и репостов в соцсетях. Как выяснилось, герой ролика, Андрей Осмоловский:

«Я пытаюсь не пропускать митинги. А 25 марта для меня это вообще святой день. Я всегда, в любую погоду прихожу. Для меня этот праздник — один из главных в нашей истории. Всякий страх отпадает в этом случае. Честно говоря, в следующий раз буду осторожнее. Но в разрешенных акциях буду участвовать обязательно.

Вдохновил меня свободный дух, и вот такой экспромт случился. Просто возмутило, что наш родной флаг топчут омоновцы. Я понимал, что меня схватят, но в то время об этом не думал. Тем более, что заранее подготовился к задержанию: позакрывал свои частные дела, деловые вопросы, передал определенные рабочие полномочия... Если честно, то у меня была такая идея: хотя бы как-то повлиять на остальных собственным примером. Поэтому попробовал поднять флаг как можно выше. На удивление, страшно не было. Мой друг, с которым я был, как-то сумел отбиться и убежать, хотя и его пытались задержать. А я уже просто решил: умирать — так с песней.

Меня, как пушинку, забросили в автозак. Там еще почти никого не было, даже свободное место нашлось. Я сел возле столика. А потом автозак начал постепенно заполняться. Страшно не было.

В автозаке никого не били. Мне показалось — пытались даже не прикасаться. И там, по дороге к отделению, случился еще один экспромт: у девушки нашелся флажок, а с пола мы подобрали удочку. И выставили на ней флаг из автозака. Правда, секунд 10 он продержался, а потом вбежал космонавт, схватился за древко и протолкнул его вперед, в окно. И флаг, видимо, тоже оказался на асфальте.

Потом пожалел, что не было с собой пакета с вещами, так как в РОВД было довольно холодно стоять на улице. Да и подкрепиться хотелось, так как я только позавтракал в тот день. Меня в отделении не трогали, а некоторым досталось немного, потолкали парней на кирпичную кладку. Вот одного из задержанных — его зовут Христиан, он из Латинской Америки, из Колумбии... В принципе, я там много интересных знакомств получил.

Сделали все процедуры: отпечатки пальцев, фото анфас и в профиль. Обшарили на случай наличия колющих и режущих предметов. Все основное происходило еще во дворе: к каждому подходил милиционер с бумажкой, переписывал сведения. Для меня это был дебют в милиции, поэтому все было очень интересно. И было предчувствие, что нас должны отпустить, так как чрезвычайно вежливо относились представители властей. И выпустили! Под вечер, часа через три-четыре после задержания. Без протокола. Думаю, это именно потому, что я попался в первый раз.

На акции я был один. Но все родственники поддержали меня. Почти все. Мама и жена, вот, отчитали меня. Но они просто беспокоятся за меня больше всех».

Один среди площади. Вышел в третий раз в жизни, и всё — в этом году

На Октябрьскую площадь 26 марта первым пришёл минчанин Андрей. Он вышел на середину большой площади напротив Дворца Республики. Ему дали 10 минут, чтобы уйти. Но Андрей остался стоять на месте. Мужчину взяли примерно через полчаса. Андрею дали штраф. Протокол пообещали прислать по почте:

«Какой же это героизм. У нас же ещё не Северная Корея. Вот когда будет Северная Корея, тогда это будет героизм. Страшно было. Я бы лучше посидел на диване, телевизор посмотрел. Поэтому страшно было, но страшнее было не выходить.

Я выходил и 25 марта, был там задержан. В Советском РУВД меня продержали около семи часов, а вечером отпустили. Протокол не составляли. Почему вышел? Потому что дальше уже некуда, мне кажется. Хуже того, что имеем, уже быть не может. Всё уже доведено до ручки, понимаете. Пусть бы оно было так, как есть, но хотя бы был виден выход. Как в Украине, например, сейчас не мёд, но у них хотя бы есть направление для движения. А куда мы идём?

В социальных сетях прочитал, что в 12 часов собираются 26 марта, поэтому и пришёл. Два омоновца меня спросили, знаю ли, что меня задержат. Я ответил, что знаю. Позже подошёл ещё один омоновец, он тоже спросил, знаю ли, что заберут. Ответил, что знаю, иначе, чего бы я тут стоял. Он дал мне 10 минут, сказал, что через 10 минут заберёт.

Я вышел в третий раз на митинг. За всю жизнь. И всё ― в этом году. Раньше никогда не ходил. Пока ничего в стране не изменится, буду выходить. Я протестую хотя бы против того, что сегодня я стою здесь один. Декрет №3 ― само собой. Только что я прошёлся по проспекту от площади Независимости. Город словно вымер».

Не ожидала, что селфи на фоне этой махины станет каким-то там… шедевром

Для Любови Дединкиной 25 марта ― настоящий национальный праздник, который не должен быть забыт, и который нужно праздновать всем народом на улицах Беларуси. Её улыбчивое селфи с подругой на фоне ряда щитовиков, которые перекрывали проспект Независимости во время разгона уличной акции, мгновенно разлетелось по СМИ и социальным сетям:

«Скажу вам честно, страшно было. В определённый момент, когда только пришли. Милиция ещё тарабанила по своим щитам. Но, когда появились камеры, когда начали подтягиваться люди, петь песни, кричать «Жыве Беларусь!", страшно уже не было. Была просто неудобная ситуация, что мы без оружия, одетые в обычные куртки, брюки... вышли просто прогуляться, так как День Воли ― праздник. А здесь нас встретили в полном обмундировании. Я пригляделась, что на них было одето. Создавалось впечатление, что против них пришла Зена ― королева воинов с мечом и щитом (улыбается). Это было просто глупо, честно говоря.

На фоне этих рядов были просто граждане с улыбками. Причём, никто из нас не был агрессивным, никто не ругался матом, не дай Бог. Кто-то пел на белорусском языке песни, кто-то подходил к ним, разговаривал по-белорусски. То есть это были абсолютно обычные люди разных возрастов. По-видимому, именно в месте, где перекрыли проспект, люди должны были объединиться. Но нас поделили двумя рядами милиции. То есть, на одной стороне картона остались те, кто не успел дойти с Академии Наук, а на другой остались остальные демонстранты, с флагами. Мы туда хотели пробраться! Но нас не пропускали. Кстати, с нашей стороны был дедушка, который подошёл к милиционерам и сказал: "Сынки! Почему же мы пришли и стоим здесь перед вами с открытыми лицами, а вы закрыли свои лица масками? Откройте свои лица!".

Я никак не ожидала, что это селфи разлетится по интернету. Это было спонтанное решение. Я своей подруге просто предложила сфоткаться на фоне этой вот махины. Потому что это нелепо. Она согласилась, и мы сфоткались. Что это фото разлетится и станет каким-то там... шедевром (смеётся)...

Мы хотели приехать на Академию Наук, но нас не пустили, так как всё было перекрыто вплоть до Ботанического сада. У нас на глазах девушка пыталась попасть на работу. Вероятно, она работает в больнице, с сумками бежала, но никто её не пропустил через этот кордон. Она пошла на другой. А внешне она ― обычная девушка, только с одной стороны выбритый висок на голове, и там какая-то серьга. Её нигде не пускали, и она была в ярости, выражала непонимание того, что её не пускают на работу.

Как-то мы всё же прошли, сказали, что хотим попасть в центр города, и нас пропустили. Когда мы пришли на Академию Наук, то по периметру вся эта площадь была заставлена техникой. А на самой площади были только военные в форме. Ни одного нормального человека. Словно ты идёшь по городу, где всех попрятали по дворам, и остались только одни военные машины.

Нам повезло, и нас не схватили. Мы не доставали символику, пока проходили кордоны. Потому что нам хотелось попасть туда, дальше, ко всем. В итоге мы прошли весь город. От Ботанического сада до площади Победы, а потом на Октябрьскую, но там людей уже не было. Очень интересно они на этот раз сделали. Просто отсекли всех, и не позволили нигде собраться. Хотя я думаю, что ничего плохого в том, что мы собрались бы, не было.

Честно говоря, я была удивлена, что нас не забрали. Один раз мы попали в такой хапун, что нас просто взяли в кольцо и хватали всех, кто внутри. С чем бы ты ни был: с цветком, с флагом, без ничего ― всё равно сажали в автозак. Когда мы стояли перед шеренгой милиции со щитами и фоткались, я была уверена, что нас сейчас просто начнут прижимать и хватать, а они взяли и ушли. Я стояла и думала: ну как так. Должно быть как-то по-другому, так же не может просто быть (смеётся).

Родственников я предупредила, что могут задержать. Вечером только вспомнила, что не позвонила родителям. Интересный момент был 26 марта: мой сын случайно позвонил моей маме и сбросил. Мама через 30 минут перезвонила ему, у неё дрожали руки, дрожал голос. Я слышала. "Что у вас случилось?". А сын отвечает: "Бабушка, всё нормально, я просто ошибся номером". И я даже услышала, как они выдохнула. Хотя многие переживали, что даже за эти селфи на фоне милиции могут вызвать и осудить».