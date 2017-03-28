Спикер Сейма Литвы осудил задержания в Беларуси 28.03.2017, 16:27

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Викторас Пранцкетис

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Викторас Пранцкетис призвал к немедленному освобождению задержанных и прекращению репрессий.

Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис осудил действия силовых структур в Беларуси, когда в минувшие выходные было задержано несколько сотен человек, участвовавших в митингах протеста, пишет delfi.lt.

«Мы осуждаем применение силовыми структурами грубой физической силы против мирного населения и возмущены грубым нарушением свободы собраний и самовыражения. Мы категорически осуждаем задержание мирных протестующих, лидеров демократической оппозиции, представителей средств массовой информации и множества активистов гражданского общества», - отметил в распространённом во вторник сообщении спикер Сейма.

Он призвал власти Беларуси незамедлительно прекратить любое насилие в отношении активистов гражданского общества и освободить задержанных. Обращение В.Пранцкетиса было опубликовано во время его визита в Польшу, где он участвует в работе ассамблеи членов парламентов Литвы, Польши и Украины.

Здесь состоялась и его встреча с уполномоченным правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петром Наимским, который пару недель назад заявил, что его страна не станет покупать электроэнергию у Островецкой АЭС, а также демонтирует электролинию между Польшей и Беларусью.