Временный поверенный США в Беларуси встретился с независимыми журналистами 28.03.2017, 16:34

Роберт Райли (слева)

Дипломат подчеркнул, что будет твердо доводить до белорусских властей необходимость соблюдать права журналистов.

В офисе ОО «БАЖ» состоялась встреча журналистов негосударственных СМИ и руководителя организации Андрея Бастунца с Временным поверенным США в Беларуси Робертом Райли. Дипломат подчеркнул, что будет твердо доводить до белорусских властей необходимость соблюдать права журналистов, сообщает сайт baj.by.

Райли сказал, что следил за развитием событий в субботу, 25 марта. Когда начались массовые задержания журналистов, он обратился в Министерство иностранных дел Беларуси по этому поводу. По словам дипломата, другие посольства обращались также в МИД по этому поводу.

Временный поверенный США в Беларуси Роберт Райли сказал, что намерен и в дальнейшем в разговорах с белорусским правительством озвучивать позицию: права журналистов не могут нарушаться.

Политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич отметил, что в Беларуси происходит расширение интернета как СМИ. Все независимые медиа активно освещали эти акции протеста, несколько медиа ведут онлайн репортажи с событий.

Карбалевич отметил, что в некоторых городах во время акций вообще не было организаторов, и именно журналисты с микрофоном и камерой стали центром событий. Это имело большой резонанс. Поэтому власти стремятся нейтрализовать журналистов, которые могут иметь такой политический эффект.

Руководитель информационной компании БелаПАН Алесь Липай полагает, что главная цель властей — сбить протестную волну, запугать самих журналистов, редакции, и в то же время не дать обществу информацию о событиях, происходящих в стране.

Наибольшее бремя ответственности легло на СМИ, которые не имеют в Беларуси аккредитации. Прежде всего речь о телеканале "Белсат". Но, к сожалению, власти не останавливались и перед брутальными задержаниями журналистов, которые здесь официально работают и были обозначены как журналисты. Если наши коллеги кричали: "Я - журналист!", это никак не останавливало действия омоновцев. Более того, фразу "я - журналист!" судья Татьяна Мотыль посчитала нецензурной бранью и отправила оператора "Белсата" Александра Борозенко за решетку на 15 суток!

Интересен и тот факт, что когда начались задержания журналистов в Минске, пропала связь 3G и 4G, что прервало прямые трансляции. Как рассказал в ходе встречи представитель телеканала «Белсат» Алексей Минчонок, от 12 марта было зафиксировано 32 случая различных инцидентов с журналистами. Речь о случаях, а не персоналиях, так как иногда преследовали съемочные группы. Руководство "Белсата" полагает, что усиление давления связано с тем, что канал начал давать онлайн трансляции не только в интернете, но и через спутник, а это расширило аудиторию.

Также стало известно, что в середине марта представители негосударственных СМИ имели индивидуальные беседы с главой Министерства информации Лилией Ананич. Как рассказал редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович, во время разговора с Лилией Ананич он спрашивал о журналистах, которых задерживают, а через некоторое время выпускают без протоколов. В Мининформе же ответили, что не видят в этом проблем, так как нет ничего плохого в том, что милиция проверит документы. Мол, это компетенция милиции, а не наша. Некоторые государственные СМИ получили предупреждение от Министерства информации. Два предупреждения в течение года позволяют Мининформу ограничить доступ к СМИ, причем это делается без постановления суда.

Корреспондент "Радио Свобода" Галина Абакунчик отметила, что журналистов во время акций задерживают целенаправленно, более того — МИД пообещал ее лишить аккредитации на следующий год. Хотя госпожа Абакунчик имела официальную аккредитацию в течение 14 лет подряд.

В конце встречи Временный поверенный США в Беларуси Роберт Райли поблагодарил журналистов за то, что они рассказали подробности о сложившейся ситуации во взаимоотношениях между журналистами и властями. А также пообещал внимательно следить за ситуацией.