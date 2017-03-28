Журналист Александр Борозенко объявил голодовку 3 28.03.2017, 10:32

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Александр Борозенко

Фото: «Радыё Свабода»

Независимые СМИ призывают белорусов поддержать осужденных по политических мотивам коллег.

Осужденный вчера на 15 суток журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко объявил голодовку в знак протеста с незаконным преследованием. В течение всего времени ареста Борозенко намерен отказываться от еды.

Заключением Борозенко наказала судья Московского районного суда Минска Татьяна Мотыль, неоднократно замеченная в политических репрессиях. Арест Борозенко и другие осужденные журналисты будет отбывать в столичном Центре изоляции правонарушителя.

Также на Окрестина отбывают арест журналисты Марина Костелянченко (15 суток), Сергей Кийко (12 суток), Роман Протасевич (10 суток) и Денис Ивашин (5 суток). Призываем присылать им письма и телеграммы в знак поддержки.

Журналисты nn.by призывают поддержать коллег.

Письма и телеграммы осужденным можно стелить на адрес: 220089, г.Минск, 1-й пер. Окрестина, 36, Центр изоляции правонарушителей.

Также в Витебске под арест попали члены ОО «Белорусский ассоциация журналистов» Леонид Светик (15 суток), Константин Мордвинцев (15 суток) и Артем Сизинцев (10 суток). Отправлять письма и телеграммы можно по адресу: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, 59а, изолятор временного содержания.