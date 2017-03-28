«Теперь коммунальники должны мне 800 рублей!» 1 28.03.2017, 17:16

Фото: kp.by

После смены счетчиков выяснилось, что долгое время минчанка платила за воду больше, чем нужно.

- В первый раз получила пустую жировку в январе. К оплате значилось 0 рублей. Ну, я подумала, что произошел сбой. Подобное иногда случается с нашими коммунальными службами. Но вот за февраль тоже выставили счет в 0 рублей, - рассказывает kp.by удивительную историю минчанка Ольга.

И тут она всмотрелась в жировку. Суммы за начисленные услуги есть - техобслуживание, капремонт, отопление… А вот к оплате ничего не требуют. Чуть ниже - строчка: «Переплата 779 рублей 37 копеек». В расчетно-справочном центре тоже удивились. Стали разбираться. Однако причина нашлась достаточно быстро: все дело в поменянных счетчиках на воду.

- С 1 января в этой квартире поменяли счетчики на воду. Был большой расход по воде. Вот эту переплату и вернули, - рассказали в РСЦ.

Оказалось, Ольга редко следила за потреблением воды и подавала данные примерно, по среднему - как и рассчитывают коммунальники. То есть по 140 литров воды на человека в день. А вот фактическое потребление было гораздо меньше.

- Теперь можно почти год жить с нулевой коммуналкой. Красота! Раньше в месяц уходило где-то 60 - 70 рублей , - радуется Ольга.

Кстати, подобные перерасчеты - не новость. Минчане не раз уже рассказывали журналистам о том, что после смены счетчиков и их поверки специалисты обнаруживали, что приборы считали воду неверно. И уже на следующий месяц семья видела в жировке строчку «Перерасчет» - а значит, и коммуналка становилась меньше или вовсе равнялась нулю.