Liberation: В России происходит бунт подростков, родившихся при Путине 28.03.2017, 17:14

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Алексей Навальный разговаривает с молодыми россиянами на их языке.

«Тысячи человек собрались в Москве и по всей России в воскресенье, чтобы выступить против коррупционной системы в правительстве. Впервые произошла массовая мобилизация подростков, которых сумел убедить своими призывами оппозиционер Алексей Навальный, овладевший их кодами», - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Москве Этьенн Буш.

«Я смотрю в окно, оттепель закончилась», - написал в воскресенье вечером политолог Александр Баунов из Московского центра Карнеги.

Россия не знала мобилизации такого масштаба за последние годы, когда большинство воскресных митингов не были санкционированы властями. В своей аналитической статье на сайте Republic журналист Олег Кашин возвращается к двум основным принципам этих митингов. Прежде всего, в отличие от протестных акций, сопровождавших переизбрание Владимира Путина в 2012 году, на этот раз мобилизовалась провинция, в том числе такие, как правило, дремлющие города, как Омск в Сибири, говорится в статье.

Вторым новшеством был возраст участников. «Впервые массово митинговали подростки, которые всегда жили при Путине. В это воскресенье они получили принципиально новое политическое крещение», - отмечает Кашин. «Социологический профиль протестующих был совсем другим месяц назад, когда оппозиция с трудом дефилировала по Москве на марше памяти Бориса Немцова, убитого в 2015 году», - отмечает корреспондент.

«Молодой сорокалетний Алексей Навальный владеет «кодами» подростков, поэтому ему удалось их мобилизовать. Он взял на вооружение символы с насмешливой окраской. Например, применив такие атрибуты, как кроссовки, которые любит Дмитрий Медведев, или пластмассовые уточки - со ссылкой на специальный домик, заказанный для домашней птицы премьер-министром. Расследование о нем, вызвавшее конфликт, было проведено Навальным, фильм был распространен онлайн в начале марта. Если часть молодежи предпочитает не вносить резкие изменения в будущее - Путин представляется как гарант стабильности в стране, то пришедшие на митинг в воскресенье стремятся к другому. Наподобие Даниила Пильчена, студента Московской консерватории, который высмеял одну из лекций по "Основам государственной культурной политики", где его просят зачитать список "врагов народа": видеоролик этой сцены быстро разошелся по интернету на прошлой неделе, теперь студенту грозит отчисление», - комментирует Буш.

«На следующий день после событий власть, судя по всему, стала нащупывать нужное решение. Пресс-секретарь Песков изобличил "провокацию" и обвинил организаторов в том, что они пообещали "денежные награды" несовершеннолетним в случае их задержания полицией, не приводя доказательства своим обвинениям. "Кремль оказался на перепутье, - пишет политолог Аббас Галлямов на информационном сайте РБК. - То ли ему сделать этот протест более радикальным, раздавая тяжкие наказания, то ли сделать вид, будто ничего особого не произошло».

«Большинство задержанных участников митинга были освобождены в ночь с воскресенья на понедельник с уведомлением об "административном нарушении" за участие в несанкционированном митинге. В некоторых регионах были составлены протоколы в отношении родителей несовершеннолетних, которых задержали на митинге, по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - подытоживает корреспондент.