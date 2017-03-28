Независимых писателей исключили из числа «тунеядцев» 28.03.2017, 17:46

Минкульт признал Союз белорусских писателей творческим союзом.

25 марта на Национальном правовом портале Республики Беларусь pravo.by было опубликовано соответствующее постановление министерства, передает «Еврорадио».

«Наконец мы добились того, чтобы нас признали творческим союзом, — комментирует новость председатель Союза Борис Петрович. — Но с другой стороны в списке нет ни ПЕН-центра, ни БАЖа. Мне кажется, что им тоже нужно продолжать свою борьбу. С другой стороны, я надеюсь, что Декрет №3 все же будет отменен, хотя это не главное. Мы все же добивались прежде всего, чтобы нас признали творческим союзом. Мы живем сегодня в таком государстве, что поделаешь!»

В обновленный список Минкульта помимо Союза белорусских писателей попали также Республиканское общественное объединение «Белорусский литературный союз» Полоцкая ветвь», «Белорусская гильдия мастеров и ремесленников», а также скорректированое название белорусского объединения фотографов.

О том, что Союз белорусских писателей Минкульт не счел творческим союзом, стало известно 17 февраля. Новость вызвала широкий резонанс. Организация сразу направила письмо в министерство с требованием объяснить решение и включить ее в перечень. Вскоре заместитель министра Ирина Дрига позвонила Борису Петровичу и попросила прислать ей дополнительные сведения о деятельности союза.