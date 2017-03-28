Премьеры стран Вышеградской группы осудили репрессии в Беларуси и России 28.03.2017, 18:32

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Фото: wgospodarce.pl

Премьер-министры Вышеградской группы подписали Варшавскую декларацию.

27 и 28 марта в Варшаве проходит международный Конгресс инноваторов Центральной и Восточной Европы.

В конгрессе принимают участие представители инновационных компаний, стартапов, неправительственных организаций, политики и экономисты из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Специальными гостями мероприятия стали главы правительств стран Вышеградской группы.

Премьер-министры Вышеградской группы подписали во вторник в ходе Конгресса новаторов Центральной и Восточной Европы Варшавскую декларацию, сообщает Rzeczpospolita.

Согласно Варшавской декларации, подписавшие этот документ премьер-министры стран Вышеградской группы берут на себя обязательство среди прочего укреплять сотрудничество в области научных исследований, технологий, инноваций в регионе за счет использования средств ЕС.

В документе также сделан акцент на сотрудничестве, целью которого является достижение в регионе Вышеградской группы конкурентного преимущества при подготовке к запуску услуги мобильной связи нового поколения (5G).

Отметим, что организаторами Конгресса инноваторов являются Польский фонд развития и Польское агентство развития предпринимательства.

Также Вышеградская группа призвала Россию и Беларусь уважать право на свободу собрания. Премьеры стран Вышеградской группы сделали совместное заявление в отношении недавних демонстраций в России и Беларуси.

«С беспокойством мы отмечаем репрессии правительств России и Беларуси в отношении мирных и легальных недавних протестов. Мы призываем оба правительства воздержаться от нарушения права на свободу собрания», - сказала глава польского правительства Беата Шидло.

Напомним, что в Варшаве во вторник проходит саммит премьер-министров стран Вышеградской группы, то есть Польши, Венгрии, Словакии и Чехии. Беата Шидло, Виктор Орбан, Роберт Фицо и Богуслав Соботка также принимают участие в проходящем в Варшаве Конгрессе инноваторов Центральной и Восточной Европы.