Белорус Герасимов вышел во второй круг турнира в Сен-Брие
- 28.03.2017, 20:35
Егор Герасимов победил первого номера посева австрийца Геральда Мельцера.
Белорусский теннисист Егор Герасимов (404 АТП) пробился во второй круг турнира категории «Челленджер» в Сен-Брие, передает «Прессбол».
В первом раунде наш соотечественник победил первого номера посева Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5.
Одиночный разряд. 1 круг
Егор Герасимов (404 АТП, Беларусь, Q) — Геральд Мельцер (109 АТП, Австрия, 1) — 6:4, 7:5