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Белорус Герасимов вышел во второй круг турнира в Сен-Брие

  • 28.03.2017, 20:35

Егор Герасимов победил первого номера посева австрийца Геральда Мельцера.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (404 АТП) пробился во второй круг турнира категории «Челленджер» в Сен-Брие, передает «Прессбол».

В первом раунде наш соотечественник победил первого номера посева Геральда Мельцера (109) — 6:4, 7:5.

Одиночный разряд. 1 круг

Егор Герасимов (404 АТП, Беларусь, Q) — Геральд Мельцер (109 АТП, Австрия, 1) — 6:4, 7:5


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