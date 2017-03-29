Украинский правозащитник: Европа должна адекватно отреагировать на события в Минске 29.03.2017, 10:39

9,783

Фото: AP/Сергей Гриц

ЕС должен вернуть более жестукую политику в отношении режима Лукашенко.

Новая волна политических репрессий — признаки того, что она поднимается, очевидны — должна вернуть более жесткую политику ЕС в отношении белорусского режима

Накануне 25 марта Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства о массовых репрессиях в Беларуси выступил с заявлением, в котором в том числе призвал «власти Беларуси проявить терпимость, воздержаться от применения насилия и репрессивных мер в отношении участников мирной демонстрации, запланированной на 25 марта 2017 года в Минске и других городах страны, а также быть открытыми для диалога с мирными демонстрантами». Как известно, ожидания не оправдались, акция была жестоко разогнана, сотни человек задержаны, известны случаи избиения демонстрантов.

«Официальный Минск, как оказалось, несмотря на новый виток своих отношений с Евросоюзом, ничуть не изменился в своих подходах к соблюдению и уважению прав человека», - отметил в интервью Службе информации «ЕвроБеларуси» Геннадий Максак, украинский представитель Руководящего комитета Форума гражданского общества, член Руководящего комитета Украинской национальной платформы ФГО ВП.

«Форум гражданского общества ВП действительно был очень обеспокоен нарушением прав человека самим декретом №3, который является, по мнению наших беларусских коллег, антиконституционным. Мы разделяем эту точку зрения, - сказал Геннадий Максак. - Но и помимо декрета как такового было видно, что, начиная с февраля, в Беларуси усиливаются нарушения прав человека. Затем это просто перешло в эскалацию насилия по отношению к протестующим, представителям оппозиции и гражданского общества. Можно утверждать, что нарушения прав человека в Беларуси приняли массовый характер: задержания, блокирование представителей системной оппозиции, задержания протестующих, задержания просто прохожих, не участников, а людей, случайно оказавшихся вблизи акции».

«Как представитель Украинской национальной платформы не могу не отметить, что мою страну Минск тоже втягивает в этот конфликт государства и общества в качестве некоего пугала», - сказал Геннадий Максак.

По его мнению, на события марта должна последовать «более жесткая реакция со стороны европейских институций, в том числе со стороны государств, которые обвиняются беларусской пропагандой в подготовке дестабилизации Беларуси». «Наш МИД отреагировал пока только опровержением — думаю, это слишком мягко, учитывая серьезность обвинений. И новая волна политических репрессий — а признаки того, что она поднимается, очевидны — должна вернуть более жесткую политику ЕС в отношении беларусского режима Необходимо возвращение к той политике, которая, скажем так, делала немножко больно Лукашенко и его подручным. Европе сейчас нельзя действовать так, как будто ничего не произошло», - считает Геннадий Максак.

Что же касается внимания к беларусским событиям со стороны всего украинского общества, то «можно назвать его очень большим».

«Сейчас Беларусь приобретает очень большое значение не только для экспертного сообщества, но и среди обычных граждан. Особое внимание придается Беларуси в контексте проблем безопасности: у нас общая граница. Если говорить о протестах, то нами это воспринимается как нечто новое для вашей страны, тут дело даже не в массовости и частоте акций, а в настроениях участников. И мы понимаем, что это выступает не оппозиция, это действительно народное недовольство, которое свидетельствует, что режим все-таки не прав в своих расчетах: нельзя бесконечно кормить людей какими-то подачками, забирая при этом права и свободы. Мы, правда, надеялись, что не будет удара силовиков, но, к сожалению, ошиблись», - сказал Геннадий Максак.