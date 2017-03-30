«Нам повезло быть на стороне Правды» 1 30.03.2017, 7:48

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Именно поэтому белорусы свергнут диктаторский режим.

Об этом в «Фейсбуке» написал блогер и бывший политзаключенный Эдуард Пальчис.

«Прочитав множество постов о том, что «мы теперь не боимся» и о «всеобщем народном гневе», хочу сказать, что вы правы. Но никто не объясняет, почему мы правы. Постараюсь это сделать на 2-х примерах.

2015-ый год. Сотрудники КГБ, которые тягали меня по камерам и следователям, на мои речи про российскую угрозу только улыбались, и отвечали в стиле «ну ты и дурачок, молоденький»…

2017-ый год. После того, как Статкевич отпустили из Американки, мы узнаём, что сфабрикованное дело о массовых беспорядках затеял зампред КГБ Игорь Сергеенко.

«А вы знаете, кто там был в палатке у Дашкевича?» - узнаю эти дебильные формулировки, которыми чекисты бросаются по любому поводу, как школьники снежками.

Но самое интересное, что тот же товарищ Сергеенко, пару неделями раньше, впервые за всю историю КГБ признал Куропаты как место сталинских репрессий. А потом садит Дашкевича. То есть Диму и так бы посадили, но перед этим, лидер «Молодого фронта» (вместе со своими ребятами) заставил публично каяться чекистов, а Лукашенко отдать приказ сделать мемориал.

Так почему так происходит? Потому что мы правы. И правы не из-за какой-либо исключительности и элитарности, а потому, что нам повезло быть на стороне Правды. Все режимы, построенные на лжи (нацистский, советский и др.), неминуемо рушатся. Ложь противна и отторгает любого нормального человека. И когда за нами стоит Правда, даже наши противники, рано или поздно, вынуждены перед ней склоняться.

Так что, у силовиков есть два варианта - либо уступить Правде, и начать закрывать это абсурдное дело, выпуская ребят. Или позже пожинать плоды своей лжи, которая выразиться в народном гневе. Выбор есть, главное вовремя успеть его сделать».