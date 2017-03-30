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Италия приостанавливает действие Шенгена

  • 30.03.2017, 14:49
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Италия вводит паспортный контроль на своих границах с ЕС с 10 мая — на время проведением саммита «Большой семерки».

Министр внутренних дел Марко Миннити подписал документ, согласно которому в период накануне и во время проведения саммита G7 приостанавливается свободное передвижение внутри Шенгенской зоны и вводится паспортный контроль для всех въезжающих и покидающих страну.

«МВД сообщает, что по случаю проведения саммита семерки в Таормине (26-27 мая 2017) на внутренних границах — наземных, водных и воздушных — временно вводится контроль. Планируется приостановка режима свободного передвижения внутри Шенгенской зоны, предусмотренного статьей 25 соответствующего соглашения», — написала итальянское издание Il Messaggero (перевод – korrespondent.net).

Изначально предполагаемым местом проведения саммита была Флоренция, но позднее решение было изменено. Саммит будет иметь большое политическое значение, так как он пройдет перед выборами в Германии и сразу после выборов во Франции, а также это будет первая встреча новоизбранного президента США с главами государств G7.


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