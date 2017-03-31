Акция солидарности с политзаключенными у здания КГБ (Видео, онлайн) 29 31.03.2017, 19:14

10,689

Минчане потребовали освободить узников КГБ по сфальсифицированному делу о «массовых беспорядках».

О проведении акции объявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Сегодня, в пятницу 31 марта в 19.00 - акция солидарности с патриотами, которых держат в «американке». На ступеньках КГБ. Свечи, портреты. Если не заберут на подходе (так как имею еще 10 суток за Куропаты) – буду», - написал политик в Фейсбуке.

19-40

Акция закончилась. У здания КГБ остались только омоновцы.

19-33

За журналистами следят сотрудники спецслужб в штатском и снимают все на видеокамеры.

19-29

Сообщается о задержании 5 человек.

19-26

Здание КГБ “охраняет” лично командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

19-24

ОМОН требует документы у молодой девушки, которая пришла на акцию. Девушка чуть не плачет, возмущается: “Почему я не могу ходить по своей земле?! У меня у дедушки два брата погибли на войне!”

19-21

Говорит молодая девушка: “Меня зовут Алена Волкова. Моего мужа арестовали, он студент, архитектор, а его обвиняют непонятно в чем, называют его террористом, бандитом. Это несправедливо! Я пришла его поддержать”.

19-19

Омоновцы проверяют документы у журналистов и запрещают им даже стоять у здания КГБ.

19-18

Задержана активистка демократического движения Нина Багинская. Ее посадили в синий бус без номеров и увезли.

19-17

Возле здания КГБ много сотрудников ОМОНа. Они по одному выхватывают участников акции и уводят. Задержана пожилая женщина.

19-12

Павла Северинца задержали возле КГБ на акции солидарности.

19-05

За час до начала предполагаемой акции напротив здания КГБ перекрыли улицу Комсомольскую. У кинотеатра «Победа» стоят два автобуса, синий бус. Один автобус полон омоновцев, сообщает nn.by .