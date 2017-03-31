Акция солидарности с политзаключенными у здания КГБ (Видео, онлайн)29
- 31.03.2017, 19:14
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Минчане потребовали освободить узников КГБ по сфальсифицированному делу о «массовых беспорядках».
О проведении акции объявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
«Сегодня, в пятницу 31 марта в 19.00 - акция солидарности с патриотами, которых держат в «американке». На ступеньках КГБ. Свечи, портреты. Если не заберут на подходе (так как имею еще 10 суток за Куропаты) – буду», - написал политик в Фейсбуке.
19-40
Акция закончилась. У здания КГБ остались только омоновцы.
19-33
За журналистами следят сотрудники спецслужб в штатском и снимают все на видеокамеры.
19-29
Сообщается о задержании 5 человек.
19-26
Здание КГБ “охраняет” лично командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
19-24
ОМОН требует документы у молодой девушки, которая пришла на акцию. Девушка чуть не плачет, возмущается: “Почему я не могу ходить по своей земле?! У меня у дедушки два брата погибли на войне!”
19-21
Говорит молодая девушка: “Меня зовут Алена Волкова. Моего мужа арестовали, он студент, архитектор, а его обвиняют непонятно в чем, называют его террористом, бандитом. Это несправедливо! Я пришла его поддержать”.
19-19
Омоновцы проверяют документы у журналистов и запрещают им даже стоять у здания КГБ.
19-18
Задержана активистка демократического движения Нина Багинская. Ее посадили в синий бус без номеров и увезли.
19-17
Возле здания КГБ много сотрудников ОМОНа. Они по одному выхватывают участников акции и уводят. Задержана пожилая женщина.
19-12
Павла Северинца задержали возле КГБ на акции солидарности.
19-05
За час до начала предполагаемой акции напротив здания КГБ перекрыли улицу Комсомольскую. У кинотеатра «Победа» стоят два автобуса, синий бус. Один автобус полон омоновцев, сообщает nn.by .