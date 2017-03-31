закрыть
31 марта 2017, пятница, 21:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Акция солидарности с политзаключенными у здания КГБ (Видео, онлайн)

29
  • 31.03.2017, 19:14
  • 10,689

Минчане потребовали освободить узников КГБ по сфальсифицированному делу о «массовых беспорядках».

О проведении акции объявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Сегодня, в пятницу 31 марта в 19.00 - акция солидарности с патриотами, которых держат в «американке». На ступеньках КГБ. Свечи, портреты. Если не заберут на подходе (так как имею еще 10 суток за Куропаты) – буду», - написал политик в Фейсбуке.

19-40

Акция закончилась. У здания КГБ остались только омоновцы.

19-33

За журналистами следят сотрудники спецслужб в штатском и снимают все на видеокамеры.

19-29

Сообщается о задержании 5 человек.

19-26

Здание КГБ “охраняет” лично командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

19-24

ОМОН требует документы у молодой девушки, которая пришла на акцию. Девушка чуть не плачет, возмущается: “Почему я не могу ходить по своей земле?! У меня у дедушки два брата погибли на войне!”

19-21

Говорит молодая девушка: “Меня зовут Алена Волкова. Моего мужа арестовали, он студент, архитектор, а его обвиняют непонятно в чем, называют его террористом, бандитом. Это несправедливо! Я пришла его поддержать”.

19-19

Омоновцы проверяют документы у журналистов и запрещают им даже стоять у здания КГБ.

19-18

Задержана активистка демократического движения Нина Багинская. Ее посадили в синий бус без номеров и увезли.

19-17

Возле здания КГБ много сотрудников ОМОНа. Они по одному выхватывают участников акции и уводят. Задержана пожилая женщина.

19-12

Павла Северинца задержали возле КГБ на акции солидарности.

19-05

За час до начала предполагаемой акции напротив здания КГБ перекрыли улицу Комсомольскую. У кинотеатра «Победа» стоят два автобуса, синий бус. Один автобус полон омоновцев, сообщает nn.by .


Мнение

Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!