В Минске пройдет акция солидарности возле здания КГБ

В Минске пройдет акция солидарности возле здания КГБ3
- 31.03.2017, 16:38
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Акция начнется сегодня в 19.00 на ступеньках здания КГБ в Минске.
Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
«Дорогие друзья, прошу перепостов!
Сегодня, в пятницу 31 марта в 19.00 - акция солидарности с патриотами, которых держат в «американке». На ступеньках КГБ. Свечи, портреты.
Если не заберут на подходе (так как имею еще 10 суток за Куропаты) – буду».