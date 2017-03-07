Россия проиграла SpaceX право запуска испанского спутника 5 7.03.2017, 20:09

Испанский спутник PAZ запустят на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Об этом сообщается на сайте компании Hisdesat, которая заказывала запуск.

Как уточняет ТАСС, изначально спутник должны были запускать на российско-украинской ракете «Днепр».

Контракт был заключен в 2015 году, запуск должен был состояться в том же году, но его постоянно откладывали. Затем Ракетные войска объявили, что запуски ракет «Днепр» приостанавливаются.

Deutsche Welle пишет, что Hisdesat заключила контракт с российской компанией «Космотрас» и с Рособоронэкспортом. По словам источника газеты, PAZ так и не запустили из-за российско-украинского конфликта, который начался в 2014 году.

По данным испанской стороны, именно Россия инициировала прекращение сотрудничества с Украиной по ракете «Днепр», отмечает DW.