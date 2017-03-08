В Солигорске на три часа перекрывали центр города 3 8.03.2017, 9:49

Причиной стала необычная находка местного дворника.

Как сообщает Солигорский телевизионный канал, в течение трех с половиной часов движение вдоль Центральной площади было ограничено. Причина — граната. Необычную находку обнаружил у елей дворник и передал сообщение правоохранителям. На место выехали саперы столичной оперативной группы.

Как выяснилось позже, граната оказалась муляжом. Теперь правоохранители устанавливают хозяина необычной вещи, и то, как она оказалась в парке.