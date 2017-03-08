закрыть
8 марта 2017, среда, 10:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Солигорске на три часа перекрывали центр города

3
  • 8.03.2017, 9:49

Причиной стала необычная находка местного дворника.

Как сообщает Солигорский телевизионный канал, в течение трех с половиной часов движение вдоль Центральной площади было ограничено. Причина — граната. Необычную находку обнаружил у елей дворник и передал сообщение правоохранителям. На место выехали саперы столичной оперативной группы.

Как выяснилось позже, граната оказалась муляжом. Теперь правоохранители устанавливают хозяина необычной вещи, и то, как она оказалась в парке.


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек