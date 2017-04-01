Портников: Россия не заинтересована в перемирии на Донбассе 2 1.04.2017, 15:15

Виталий Портников

Постоянные обстрелы и гибель украинских военных и мирных жителей на Донбассе – это важная часть путинского плана.

Россия не заинтересована в перемирии на Донбассе, лишь ослабление страны заставит ее оттуда уйти, написал украинский журналист Виталий Портников в колонке для "Радіо Свобода".

"Не успели участники контактной группы в Минске договориться о "пасхальном" перемирии, как появились первые сообщения о его нарушениях так называемыми боевиками. Собственно, ничего другого и ждать не приходилось. Россия не заинтересована в перемирии на Донбассе. Постоянные обстрелы и гибель украинских военных и мирных жителей – важная часть путинского плана дестабилизации Украины", – отметил он.

Портников подчеркнул, что все время, пока оккупированные территории Донбасса будут находиться под контролем Кремля, обстрелы будут продолжаться.

"Поводы для обстрела будут самые разные – "ответ" на обстрелы украинской армии, призывы к "восстановлению территориальной целостности "ДНР", борьба с "диверсантами" из Украины. Но чаще будут обстреливать просто без всякого повода – для того, чтобы гибли люди", – написал журналист.

Он добавил, что Украине не нужна большая война, но и на условия России, которые по сути имеют целью "преобразование Украины в сателлит Кремля, в Киеве пойти не могут". Портников подчеркнул, что Украине нужно добиваться ослабления России.

"Ведь международная ситуация и экономическое положение самой России этому способствуют. Когда в Москве будут заняты внутренними проблемами, об экспансии придется забыть. Россия тогда уйдет с Донбасса сама – вместе с боевиками и ракетными установками. Да, это требует времени. Да, Россию не так просто будет выгнать из Крыма, как с Донбасса. Да, все это время – до ухода России и ее наемников – будут продолжаться обстрелы и будут гибнуть люди. Да, все это время мы никуда не денемся от контрабанды и диверсий – на войне как на войне. Да, все это время украинские власти – в том числе и с помощью российских и пророссийских пропагандистов и политиков – будут обвинять или в "нерешительности", или в "неспособности к диалогу". Да, у многих политических сил будет соблазн врать гражданам и убеждать, что проблему можно решить и обстрелы прекратить", – отметил он.

Портников добавил, что если украинцы хотят выиграть войну, то "должны набраться мудрости и терпения".