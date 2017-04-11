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В Витебске пройдет органный фестиваль

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  • 11.04.2017, 18:02
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Проведение фестиваля инициировала католическая епархия.

В Витебске 23 апреля пройдет первый концерт фестиваля «Витебский органный путь», проведение которого инициировано католической епархией, творческим коллективом «Белорусская капелла» и Витебским музыкальным обществом.

В рамках фестиваля пройдут концерты органной и камерной музыки в костелах во всей Витебской епархии.

Первый концерт пройдет в витебской кафедре Иисуса Милосердного (ул. Интернационалистов, 28) в 15 00. Выступят Наталья Акинина (меццо-сопрано), Виктор Кистень (орган). Ведет программу Светлана Немогай.

Перед концертом в 13:30 в общественном зале при кафедральном соборе Иисуса Милосердного пройдет пресс-конференция организаторов фестиваля с участием епископа Витебского Олега Буткевича, пишет krynica.info.


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