В Витебске пройдет органный фестиваль

В Витебске пройдет органный фестиваль2
- 11.04.2017, 18:02
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Проведение фестиваля инициировала католическая епархия.
В Витебске 23 апреля пройдет первый концерт фестиваля «Витебский органный путь», проведение которого инициировано католической епархией, творческим коллективом «Белорусская капелла» и Витебским музыкальным обществом.
В рамках фестиваля пройдут концерты органной и камерной музыки в костелах во всей Витебской епархии.
Первый концерт пройдет в витебской кафедре Иисуса Милосердного (ул. Интернационалистов, 28) в 15 00. Выступят Наталья Акинина (меццо-сопрано), Виктор Кистень (орган). Ведет программу Светлана Немогай.
Перед концертом в 13:30 в общественном зале при кафедральном соборе Иисуса Милосердного пройдет пресс-конференция организаторов фестиваля с участием епископа Витебского Олега Буткевича, пишет krynica.info.