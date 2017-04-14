11 проблем белорусских банков 14.04.2017, 12:49

Банковский кризис может в ближайшее время «положить на лопатки» всю экономику страны.

Проблема «плохих» долгов является серьезной системной угрозой для всей национальной экономики Беларуси. Об этом говорится в аналитическом исследовании экономиста Дмитрия Крука, основные тезисы которого публикует сайт thinktanks.by.

Значительное внимание в работе автор уделяет проблемам банковского сектора и выделяет основные из них:

1. Объем накопленного уровня проблемных активов уже является серьезной угрозой для банковской системы страны. Он обусловливает ухудшение финансового состояния самих банков (например, уровень рентабельности нормативного капитала в целом по системе снизился с традиционных 14-15% до 7-9% в 2016 г.), ограничивает их возможности в кредитовании нефинансовых фирм, а также задает тренд на ужесточение кредитных условий.

2. Публикуемый в статической отчетности уровень проблемных активов (на 01.03.2017 BYN 5.1 млрд что соответствует 13.3% от всех активов, подверженных кредитному риску) не в полной мере отражает масштаб проблемы «плохих» долгов. Во-первых, около BYN 600 млн. было передано на баланс Агентства по управлению активами. Во-вторых, ощутимая часть проблемной задолженности уже перенесена на внебалансовые счета коммерческих банков, а потому не отражается в текущей статистике по проблемным активам. В-третьих, ряд особенностей классификации активов могут приводить к тому, что задолженность неплатежеспособных фирм может не отражаться как проблемная (например, при наличии госгарантий, или при учете залога по стоимости существенно превышающей его справедливую рыночную стоимость).

3. Уже накопленный уровень проблемных активов еще не в полной мере «амортизирован» «встроенными» механизмами банковского риск-менеджмента, особенно в государственных банках. Например, по состоянию на начало 2017 г. полнота формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков в госбанках составляла лишь 70% от норматива. Но большим вызовом может стать необходимость увеличения резервов по активам, которые пока не классифицируются как проблемные. Необходимость дополнительного резервирования средств на уже имеющийся объем активов предполагает ограничение возможностей проводить активные операции, а также сохранение негативного воздействие на показатели рентабельности.

4. Поддержание высокого уровня проблемных активов в банковском секторе страны может порождать негативные внешние эффекты. Например, на рынке уже имеется много признаков снижения финансового доверия. Концентрирование «очагов» проблемной задолженности в государственных банках наряду с чрезвычайно высокой ролью госбанков в банковской системе страны может стать катализатором для распространения подобных внешних эффектов. Особенно опасной представляется угроза снижения финансового доверия вкладчиков к банкам, что может стать дополнительным фактором (к уже имеющей место тенденции) снижения нормы сбережения в национальной экономике.

5. Затягивание и промедление с разрешением проблемы уже накопленного уровня «плохих» долгов может привести к системному сбою в функционировании банковского сектора страны. Описанные выше особенности подразумевают, что банковская система страны, и особенно государственные банки, уже близки к пороговым значениям величины проблемной задолженности. По этим же причинам реальная способность банковской системы (и особенно государственных банков) поглощать и амортизировать убытки может оказаться существенно ниже соответствующих текущих оценок.

6. Сохраняется вероятность того, что рост проблемной задолженности продолжится в 2017 г. Основная причина формирования проблемной задолженности – низкий уровень эффективности у нефинансовых фирм, порождающий их недостаточную конкурентоспособность и финансовую неустойчивость. В 2017 г. эта базовая причина сохраняет свою актуальность. Кроме того, имеются признаки того, что «финансовая инфекция» начала более активно распространяться в экономике через неплатежи и рост просроченной межфирменной задолженности. В этом случае актуальность указанных выше проблем существенно возрастет.

7. Имеющиеся сегодня в наличии механизмы избавления от проблемных активов достаточно противоречивы и не обеспечивают системного решения проблемы. На сегодня для банка можно выделить три потенциальные опции избавления от проблемной задолженности: первая - реализовывать право обращения взыскания на предмет обеспечения по кредиту и/или инициировать процедуру банкротства заемщика (опция «по умолчанию»); вторая - входить в капитал заемщика на основе Указа №88 от 16.02.2004; третья - реализовать схему обмена активами с Агентством по управлению активами на основе Указа №268 от 14.07.2016. В рамках каждой из этих опций имеется широкий перечень недостатков и противоречий, ограничивающих их эффективность.

8. Возможности банка реализовать де-факто имеющиеся у них де-юре права кредитора зачастую ограничены. Особенно часто банки выражают сомнения в практической реализуемости обращения взыскания на предмет обеспечения в случае, если обеспечением по кредиту является залог основных средств государственных предприятий. Еще с большими ограничениями банки могут сталкиваться при попытке инициирования процедуры банкротства неплатежеспособного заемщика, который является крупным государственным предприятием.

9. Механизм вхождения банков в капитал заемщика не является эффективным способом разрешения кризиса «плохих» долгов. Управление нефинансовым предприятием, проведение его финансового оздоровления, реструктуризации и пр. не относятся по определению к сфере банковской деятельности. В этой связи далеко не все банки имеют желание, а также компетенции по разрешению долговой проблемы нефинансовых предприятий.

10. Разрешение проблемы «плохих» долгов через обмен банками активами с Агентством по управлению активами является угрозой устойчивости государственного долга. Механизм, созданный для разрешения долговых проблем сельскохозяйственных организаций перед Белагропромбанком, предполагает обмен активами между Белагропромбанкаом и Агентством по управлению активами по номинальной стоимости, а не по справедливой рыночной стоимости таких активов. С точки зрения банка и должников такая схема потворствует избыточному принятию на себя рисков. То есть в данном случае государство не штрафует неэффективных заемщиков, а наоборот потворствует их неэффективности. С позиции всей экономики такая практика приводит к чрезмерному росту госдолга (долгов местных органов власти), поскольку через эту схему государство выкупает долги неэффективных заемщиков по номинальной стоимости, которая существенно выше справедливой рыночной стоимости этих долгов.

11. Проблемные активы являются сегодня ключевым, но не единственным вызовом для банковской системы. Стресс-тесты также свидетельствуют о том, что банковская система очень чувствительна к гипотетическому сценарию снижению вкладов. Причем последний сценарий видится вполне реальным на фоне формирующейся долгосрочной тенденции снижения нормы сбережения в национальной экономике. В условиях существующего структурного избытка ликвидности эта угроза видится не столь актуальной сегодня, но она может возрастать в будущем.

«Накопление высокого уровня проблемной задолженности является отражением структурных проблем национальной экономики, прежде всего дефицита производительности. Эти проблемы находятся за рамками полномочий банков и/или органов монетарного регулирования», - убежден экономист.