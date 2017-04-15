закрыть
15 апреля 2017, суббота, 12:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владельцы АЗС: Цены на топливо в Беларуси должны быть на 10% выше, чем в Смоленской области

16
  • 15.04.2017, 9:51
  • 5,678

Бензин в стране и дальше будет дорожать.

Владельцы автозаправочных станций отмечают низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года. Это стало следствием низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж, говорится в сообщении пресс-службы концерна «Белнефтехим» по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.

Одним из ключевых вопросов во время переговоров в концерне стала ценовая политика при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси. Отмечалось, что рост в апреле нефтяных котировок практически нивелировал положительный экономический эффект от повышения розничных цен на бензин и дизтопливо как для нефтеперерабатывающих заводов, так и для сетей АЗС.

В выступлениях руководителей заправок подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси, говорится в сообщении концерна. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, владельцы заправок определили в размере на 5−10% выше, чем в Смоленской области.

В настоящее время в долларовом эквиваленте цены на бензины класса евро-5 в Беларуси на 3−5% меньше, чем в России, следует из презентации Мозырского НПЗ. А вот дизтопливо, наоборот, на 3% дешевле в РФ.

В ночь на 15 апреля моторное топливо в Беларуси в пятый раз с начала года подорожало на одну копейку.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол