Владельцы АЗС: Цены на топливо в Беларуси должны быть на 10% выше, чем в Смоленской области 16 15.04.2017, 9:51

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Бензин в стране и дальше будет дорожать.

Владельцы автозаправочных станций отмечают низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года. Это стало следствием низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж, говорится в сообщении пресс-службы концерна «Белнефтехим» по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.

Одним из ключевых вопросов во время переговоров в концерне стала ценовая политика при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси. Отмечалось, что рост в апреле нефтяных котировок практически нивелировал положительный экономический эффект от повышения розничных цен на бензин и дизтопливо как для нефтеперерабатывающих заводов, так и для сетей АЗС.

В выступлениях руководителей заправок подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси, говорится в сообщении концерна. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, владельцы заправок определили в размере на 5−10% выше, чем в Смоленской области.

В настоящее время в долларовом эквиваленте цены на бензины класса евро-5 в Беларуси на 3−5% меньше, чем в России, следует из презентации Мозырского НПЗ. А вот дизтопливо, наоборот, на 3% дешевле в РФ.

В ночь на 15 апреля моторное топливо в Беларуси в пятый раз с начала года подорожало на одну копейку.