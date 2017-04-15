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В Беларуси снова подорожал бензин

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  • 15.04.2017, 8:09
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«Белнефтехим» поднял цены в полночь.

В Беларуси вновь подорожало топливо. По традиции — на 1 копейку.

В полночь цены изменились и выглядят так: АИ-98 — 1 рубль 35 копеек, АИ-95 — 1 рубль 24 копейки, АИ-92 — 1 рубль 16 копеек, ДТ — 1 рубль 28 копеек. Газ дорожать не будет, сообщает tut.by.

Это уже пятое повышение цен с 11 марта. До этой даты стоимость топлива не менялась больше двух лет.

Как ранее сообщил концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты будет плановым, постепенным и с учетом конъюнктуры рынка. Однако в концерне не смогли ответить, какая именно цена будет для стоимости белорусского топлива оптимальной.

Автомобилисты отнеслись к подорожанию настороженно, но без паники — на автомобильных заправках очередей пока нет. Между тем стоимость топлива уже выросла на 4 копейки.


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