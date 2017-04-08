Бензин снова подорожал 14 8.04.2017, 8:12

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Стоимость топлива увеличилась в четвертый раз за год.

С 8 апреля литр АИ-95-К5 стоит 1,23 рубля, АИ-92-К5 – 1,15 руб., ДТ-К5 – 1.27 руб., сообщили в Белнефтехиме. Это четвёртое изменение цены в 2017 году. Ранее топливо дорожало также на 1 копейку 11 и 18 марта, а также 1 апреля.

Чтобы белорусский потребитель и далее получал продукт самого высокого класса и по умеренной цене, необходимо дальнейшее развитие НПЗ – усовершенствование производства, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции до требований перспективных мировых стандартов качества, подчёркивают в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.

Только в 2017 году на финансирование инвестиционных проектов белорусской нефтепереработки необходимо направить более 400 млн долларов США.

Поэтому повышение цен на нефтепродукты “жизненно необходимо для НПЗ”. В концерне отмечают, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным.