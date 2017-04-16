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В Витебске милицейский автомобиль столкнулся с маршруткой

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  • 16.04.2017, 8:35
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От удара маршрутное такси перевернулось на бок.

15 апреля в 18.35 в Витебске милицейский автомобиль столкнулся с маршруткой. Авария произошла на перекрестке улиц Воинов-Интернационалистов и Чкалова.

- Милицейский автомобиль УАЗ ехал по улице Воинов-Интернационалистов в сторону проспекта Черняховского, микроавтобус «Мерседес-Спринтер» - по улице Чкалова в сторону Московского проспекта, - рассказал kp.by начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. - Автомобиль милиции врезался в заднюю часть микроавтобуса, от удара микроавтобус опрокинулся на бок.

По рассказам очевидцев, в микроавтобусе ехало не менее шести пассажиров, среди них были дети. «Скорая» забрала с места происшествия несколько человек, но пока точной информации о количестве пострадавших нет. Не сообщается и о том, пострадали ли сотрудники милиции.


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