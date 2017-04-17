Турецкий миллионер возглавил топ-10 должников белорусского бюджета 1 17.04.2017, 10:45

В первом квартале несколько десятков плательщиков стабильно «забывали» платить налоги в бюджет.

«Ежедневник» составил топ-10 самых известных по брендам должников-рецидивистов.

«Минск Принцесс Отель» и «Минселко»

По итогам февраля, марта и апреля в «черном списке» столичной ИМНС находятся компании турецкого миллионера Суди Озкана. Первая из них управляет отелем Crowne Plaza Minsk, вторая – развлекательным комплексом «Журавинка».

Их владелец задолжал не только бюджету, но и трудовому коллективу, который сейчас пытается заставить работодателя погасить задолженность по заработной плате.

«Лада ОМС-Инжениринг»

На протяжении всех трех первых месяцев 2017 года к концу каждого из них с непогашенной задолженностью перед бюджетом оказывался инвестор в амбициозный девелоперский проект на рынке столичной недвижимости – компания бизнесмена Алексея Ваганова «Лада ОМС- Инжениринг». Она строит, в частности, «Червенский Парк». В жилой комплекс планируется встроить отель Novotel. В начале этого года обещалось, что его первая очередь будет сдана на радость встревоженным инвесторам в квартиры к началу марта.

«Фарт и В»

Компания Артура Фенюка, который застроил примерно пол-Немиги, должна бюджету в течение последних трех месяцев этого года и с завидной регулярностью включалась в перечень нерадивых налогоплательщиков в течение всего 2016 года.

Застройщик также должен ряду банков.

«Белинтерфинанс»

Некогда эта компании являлась афилированной структурой «Белвнешэкономбанка» и занималась финансовой поддержкой экспортно-импортных операций. Но в конце 2000-х годов новые владельцы продали свои непрофильные активы, и «Белинтерфинанс» стал частью многопрофильного частного холдинга, которому также принадлежат сельскохозяйственное предприятие в одном из районов Минской области и рынок в Бобруйске.

«Штотц Агро-Сервис»

До последнего времени это предприятие, занимающееся сельским хозяйством на землях Смолевичского района, было первенцем интереса иностранного инвестора к белорусскому АПК. Его совладелец Петер-Лоренц Штотц стал «красным знаменем» на мероприятиях и в репортажах госСМИ, если требовалось рассказывать о привлекательности белорусской экономики для иностранных инвесторов.

«ГродноБиопродукт»

Совместный проект, начатый в 2003 году «Агрокомбинатом Скидельский» и частными инвесторами Александром Якубеней и Евгением Кондратьевым, прекратился в рецидивиста-неплательщика налогов в Гродненской области.

«ГродноБиопродукт» долгое время являлся ядром холдинга по переработке рапса, в который входили также предприятия в Гомельском и Смолевичском районах.

«Белтерминал ТЛЦ»

В середине 2000-х годов в бывший советский военный пункт перевалки грузов с широкой колеи на стефенсоновскую на польско-белорусской границе инвестировала крупная чешская компания чешского миллионера Зденека Бакалы. Но в 2014 году он перепродал свою долю в терминале другому владельцу.

«Дольче Вита Трэйд»

Компания эпизодически фигурировала в «черных списках» МНС в прошлом году. В этом году «Дольче Вита Трэйд» находится в нем три месяца пордряд.

«Карпович»

Один из пионеров-девелоперов белорусского рынка уже на протяжении многих месяцев испытывает финансовые трудности. Компания семьи Карповичей давно прописалась в перечне должников МНС.

«Ирсен Компьютерс»

На протяжении трех месяцев попадает в список должников бюджета крупный дистрибутор компьютерной техники и комплектующих.

Что касается известных государственных компаний, то на протяжении трех месяцев в черном списке с регулярностью оказываются «Борисовдрев», Белорусское речное пароходство, «Футбольный клуб «Гранит-Микашевичи» и др.