Белорусский рубль сдал к трем основным валютам на первых торгах недели

Белорусский рубль сдал к трем основным валютам на первых торгах недели1
- 17.04.2017, 13:42
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На валютных торгах 17 апреля американская валюта, евро и российский рубль подорожали.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0037 рубля (0,19%) до 2,0014 рубля.
Курс доллара увеличился на 0,0008 рубля (0,04%) и составил 1,8825 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0018 рубля (0,05%) и составил 3,3463 белорусского рубля за 100 российских.