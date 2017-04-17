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Белорусский рубль сдал к трем основным валютам на первых торгах недели

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  • 17.04.2017, 13:42
  • 7,668

На валютных торгах 17 апреля американская валюта, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0037 рубля (0,19%) до 2,0014 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0008 рубля (0,04%) и составил 1,8825 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0018 рубля (0,05%) и составил 3,3463 белорусского рубля за 100 российских.


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