Хоругвь гетмана Христофора Радзивилла «Перуна» впервые покажут в Мирском замке 17.04.2017, 15:33

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Четырехметровое знамя легендарного победителя шведов представят на выставке «Последний довод королей».

Четырехметровую хоругвь гетмана Христофора Радзивилла впервые представят на выставке в Мирском замке. Как сообщили корреспонденту БелТА в музее замка, на выставке можно увидеть оригинальные военные хоругви. Открытие международного проекта «Ultima ratio regum. Беларусь в Северных войнах середины XVII - начала XVIII века» запланировано 21 апреля.

Одна из главных задач совместного международного проекта музея «Замковый комплекс «Мир» и Национального исторического музея Беларуси, регионального музея Биржайскага края «Селла» (Литва), Музея армии (Швеция) - рассказать широкой аудитории не только классическую историю Северных войн, а прежде всего историю людей, обществ, тогдашних сообществ, государств, военных институтов, военной культуры и технологий, их тесную взаимосвязь и взаимовлияние. Работа над масштабной выставкой длилась два года.

Немалую роль в воплощении идеи проекта в реальность сыграл международный проект MOST и Институт имени Гете. У белорусского зрителя впервые появилась возможность ознакомиться с оригинальными военными хоругвями, которые привезены из Музея армии (Стокгольм).

Особое место среди экспонатов занимает четырехметровая хоругвь гетмана Христофора Радзивилла с изображением княжеского герба.

Посетителям выставки предоставляется возможность представить, каким был Мирский замок и его окрестности в XVII-XVIII веках, а также ознакомиться с историей Северных войн через гравированные портреты и батальные сцены, планы и карты, медали и монеты, хозяйственные вещи, флаги и предметы роскоши, редкие артефакты войны. Выставка продлится по 24 сентября.