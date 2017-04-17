Латвийские военные заметили у берегов страны подводные лодки РФ

Латвийские военные заметили у берегов страны подводные лодки РФ4
- 17.04.2017, 16:14
Также около территориальных вод Латвии зафиксировано судно технической поддержки субмарин.
Вооруженные силы Латвии заметили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в официальном микроблоге в Twitter, пишет nn.by.
«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод Латвии зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».
LV ekskl. ekonom. zonā 20 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 16.04.identificēja Krievijas BS Kashtan klases zemūdenes atbalsta kuģi SS-750.— NBS (@Latvijas_armija) 17 апреля 2017 г.