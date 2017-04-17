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Латвийские военные заметили у берегов страны подводные лодки РФ

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  • 17.04.2017, 16:14
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Также около территориальных вод Латвии зафиксировано судно технической поддержки субмарин.

Вооруженные силы Латвии заметили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в официальном микроблоге в Twitter, пишет nn.by.

«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод Латвии зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».


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