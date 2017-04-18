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Власти продали знаменитый ТЦ «Импульс» на Якуба Коласа

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  • 18.04.2017, 9:09
Фото: belta.by

Об имени нового хозяина и судьбе торговавших там ИП в официальных сообщениях умолчали.

Часть зданий на площади Якуба Коласа в Минске продана, передает БелТА с церемонии подписания договоров.

«Проданы объекты, предусмотренные распоряжением от 27 марта 2017 года. Речь идет о здании торгового центра «Импульс», а также примыкающим к нему объектам. Покупателями стали два инвестора частной формы собственности, резиденты Беларуси», — сказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Согласно распоряжению, территорию планируется осваивать комплексно. Минский горисполком разрабатывает концепцию освоения всего квартала, общее направление которого – «инновационная площадка» с акцентом на разработку программного обеспечения, внедрение «наукоемких технологий». Здесь также разместятся объекты торговли и обслуживания. Заключенные договоры предусматривают использование приобретенных зданий для целей, связанных, в частности, с торговлей, оказанием различных услуг, общепитом.


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