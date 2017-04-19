Экспорт нефтепродуктов сократился вдвое 1 19.04.2017, 10:23

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Беларусь в январе-феврале экспортировала 1,587 миллион нефтепродуктов, что на 49,4% меньше, чем в начале прошлого года.

В стоимостном выражении поставки снизились на 15,1% до 677,5 млн. долларов. Средняя цена экспорта выросла на 67,6% на фоне роста стоимости нефти, пишет belmarket.by.

Около трети всех объемов экспорта пришлись на долю Украины. В нее было поставлено 541 тыс. т нефтепродуктов. Экспорт сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, а в стоимостном выражении вырос на 19,7% до 267,7 млн. долларов. Основные поставки за пределы Беларуси ведутся через Великобританию, куда было экспортировано 821 тыс. т нефтепродуктов на 312,15 млн. долларов.

Надо отметить, что в начале этого года наблюдается заметный рост экспорта битумных смесей из на природных минеральных смолах. Их поставки выросли в 630 раз. В январе-феврале было вывезено 275 тыс. т на сумму в 79,6 млн. долларов. Экспорт идет в Великобританию и Нидерланды, где расположены трейдеры, через которых ведется торговля отечественными нефтепродуктами.

Экспорт белорусской нефти сохраняется на уровне прошлого года. Всего за два месяца было поставлено 266 тыс. т сырья, однако в стоимостном выражении поставки выросли на 85,2% до 99,456 млн. долларов.

Снижение объемов экспорта нефтепродуктов из Беларуси в начале года прежде всего обусловлено сокращение поставок сырья из России. За январь-февраль они уменьшились на 31,1% до 2,6 млн. т на сумм 785,1 млн. долларов (+40,3%). С разрешением белорусского нефтегазового спора поставки сырья должны вырасти до 24 млн. т уже в этом году. 18 млн. т будет перерабатываться, а 6 млн. т — реэкспортироваться.

Сокращение поставок нефти на переработку в прошлом году, а также низкий уровень цен на нефть привели к тому, что отечественные НПЗ не смогли принципиально улучшить показатели работы. Так ОАО «Мозырский НПЗ» в 2016-м продемонстрировало сокращение выручки. Чистая прибыль предприятия упала вдвое до 164,68 млн. рублей. ОАО «Нафтан» хотя и увеличило размеры чистой прибыли, однако она осталась небольшой — 6,63 млн. рублей.