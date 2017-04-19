Стали известны полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов 19.04.2017, 10:50

9,201

В 1/2 финала сыграют две дружины из Испании.

Первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали клубы из столицы Испании — «Реал» и «Атлетико».

В первом матче «Реал» одержал гостевую победу над «Баварией» со счетом 2:1, причем чемпионы Германии доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Хави Мартинеса, пишет tut.by.

Во второй игре баварцам удалось отыграться. Сначала Роберт Левандовски реализовал пенальти, но вскоре Криштиану Роналду сравнял счет. А уже через минуту Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота — 1:2.

Положение «Баварии» осложнилось после удаления Артуро Видаля, но команде Карло Анчеллотти все-таки удалось довести игру до дополнительного времени.

Увы, в концовке игра была омрачена грубой ошибкой судейской бригады во главе с Виктором Кашаи. На 105-й минуте Криштиану Роналду забил гол из положения «вне игры» — 2:2. Далее «Реал» смог добить развалившуюся «Бавари». Сначала Роналду оформил «хет-трик», а затем Марко Асенсио установил окончательный счет — 4:2.

В другом матче дня «Атлетико» сыграл вничью в гостях с «Лестером» — 1:1. У испанской команды отличился Сауль Ньигес, а английского чемпиона — Джеймс Варди. Напомним, что первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти, 84), Фукс, Беналуан (Чилуэлл, 46), Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа, 46), Варди.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран (Люка Эрнандес, 56), Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа, 74), Сауль, Габи, Хименес, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 69), Гризманн.