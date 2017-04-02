На Полесье директор музыкальной школы занималась совсем не тем «искусством» 3 2.04.2017, 9:47

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В Кожан-Городке руководительница школы искусств наживалась на фиктивных работниках.

Бывший директор Кожан-Городокской детской музыкальной школы искусств подозревается в хищении в крупном размере.

Как сообщила БелТА заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Богатыревич, проверкой установлено, что директор фиктивно трудоустроила четверых человек на должности руководителей кружков, кочегара и учителя. На основании недостоверных сведений о количестве отработанных часов, предоставляемых в централизованную бухгалтерию, длительное время фиктивным работникам начислялась заработная плата. При этом деньги получала директор школы.

Таким образом, используя служебные полномочия, она похитила Br20,3 тыс., чем причинила ущерб государству в крупном размере. По результатам проверки в отношении экс-руководителя прокурор Лунинецкого района возбудил 31 марта уголовное дело по ч.3 ст.210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.