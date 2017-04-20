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Ученые назвали продукт для омолаживания мозга

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  • 20.04.2017, 9:47
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Употребление этого продукта не только наполняет организм витаминами, но и помогает мозгу пожилых людей работать эффективнее.

Ученые заявили, что употребление свеклы не только наполняет организм необходимыми витаминами, но и молодит мозг пенсионеров, сообщает orthodox.od.ua.

По словам исследователя Уэйка Фреста, свежевыжатый свекольный сок помогает мозгу пожилых людей работать эффективнее.

Он дает человеку преклонного возраста необходимую энергию для занятий спортом.

По словам экспертов, свекла — весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт. Она способствует ускорению метаболизма, помогает всем процессам в организме.

Свежий сок свеклы содержит в себе высокий уровень селитры, который после употребления превращается в нитрит, а затем в оксид азота. Именно этот элемент увеличивает приток крови в организме.


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