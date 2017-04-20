Невзоров: Мы живем во время последних деспотов 2 20.04.2017, 13:19

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Александр Невзоров

Фото: russianlook.com

Последние тираны «шикуют», чувствуя, что их время уходит.

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал свежую идею президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Лидер Нации» (официальный титул) обратил внимание, что в последнее время многие его молодые соотечественники стали отпускать бороду и подрезать брюки, а девушки стали полностью покрывать себя черными одеяниями. «Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», ― заявил Назарбаев.

По мнению Александра Невзорова, высказанному в эфире «Эха Москвы», «мы живем в роскошное время, мы живем во время последних деспотов. Вот таких, как эта плеяда, которую предлагает нам сегодняшняя реальность, уже никогда больше в истории человечества не будет…

Эти последние тираны, ощущая свою «последнесть», ощущая, что, возможно, они последние на Земле представители той публики, которая может так бесстыдно и так глупо пользоваться властью, они-то, что называется, шикуют. И мы все должны выразить им огромную благодарность за то, что мы имеем возможность вживую наблюдать этот омерзительный и одновременно восхитительный балаган».

К числу диктаторов Невзоров относит и Назарбаева:

― Да, конечно, он деспот, безусловно совершенно, потому что вся эта система бесконечного властвования с превращением реальности вокруг себя, скажем так, в один сплошной подхалимаж, в одну сплошную субстанцию, в субстрат подлизывания, угодничества, интриг – конечно, она все равно любого, самого нормального человека сделает тираном и деспотом.