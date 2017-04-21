Политзаключенный Косинеров выходит на свободу 2 21.04.2017, 10:09

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Вячеслав Косинеров

Фото: «Радыё Свабода»

Активиста выпускают под подписку о невыезде.

Политзаключенный Вячеслав Косинеров должен выйти на свободу утром 21 апреля из изолятора ГУВД Мингорисполкома, на ул. Володарского. Ему изменена мера пресечения, пишет nn.by.

Вячеславу Косинерову было выставлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство) за проведенный им 12 марта 2017 года около здания МВД перформанс, в ходе которого он накинул петлю на установленную там статую полицейского-городового. Он утверждал, что выразил таким образом свой протест против произвола ведомства министра внутренних дел Шуневича и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста.

Суд над ним назначен на 27 апреля.