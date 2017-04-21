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Россельхознадзор забраковал 39 тонн мороженой мойвы из Беларуси

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  • 21.04.2017, 10:47
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Мойва из Фарерских островов не добралась из Беларуси до российских покупателей.

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 39 тонн мороженой мойвы с Фарерских островов с сомнительными сопроводительными документами, пишет interfax.by.

Согласно сообщению управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, грузоотправителем являлось ООО "Ультрапродукт" (Минск), груз направлялся в Краснодар. "В ходе контроля инспекторы установили, что в сопровождавших груз ветеринарных сертификатах, выданных Государственной ветеринарной службой Беларуси 17 апреля, указана дата изготовления продукции - 13 февраля. Однако в сертификатах качества, выданных непосредственно производителем рыбы, указанная дата отсутствовала", - говорится в сообщении.

При этом в ветеринарных сертификатах страны-экспортера не была указана конкретная дата изготовления, определенная производителем в сертификатах качества и указанная на маркировочных этикетках, что не позволяет однозначно идентифицировать принадлежность ветеринарного сертификата страны-экспортера к ввезенной продукции.

"При наличии подобных недопустимых несоответствий представители Государственной ветеринарной службы Беларуси произвели выпуск рыбной продукции и переоформление ветеринарных сертификатов страны-экспортера на сертификаты Таможенного союза с дальнейшей отправкой в Российскую Федерацию", - отмечено в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что дата выработки части продукции - 24 февраля, указанная на маркировочных этикетках, отсутствовала в сопровождавших замороженную рыбу ветеринарных сертификатах, выданных белорусской государственной ветеринарной службой.

"Выявленные несоответствия свидетельствуют о ненадлежащем контроле при погрузке груза в транспортное средство и последующем оформлении документов. В связи с данными нарушениями груз решено вернуть отправителю", - отмечается в сообщении.


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