Трамп обвинил Иран в несоответствии духу ядерного соглашения 21.04.2017, 12:58

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: EPA

Президент США поставил под сомнение соглашение, благодаря которому с Ирана были сняты санкции.

Действия иранской стороны не соответствуют духу Совместного комплексного плана действий, подписанного Тегераном и мировыми лидерами в 2015 году. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет liga.net.

По словам Трампа, иранская сторона оказывает вред подписанному соглашению.

«Их действия не соответствуют духу этого соглашения. Они должны следовать ему», - заявил президент США.

Трамп отметил, что ядерное соглашение, заключенное администрацией Обамы, является «ужасным», и в таком виде его вообще не стоило подписывать.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон поставил под сомнение то, что ядерная сделка отвечает интересам США, а также выразил обеспокоенность, что Иран «остается государством-спонсором терроризма».

14 июля 2015 года международные переговорщики и Иран достигли в Вене соглашения. Согласно пунктам текста сделки, Тегеран официально отказывается от разработок ядерного оружия и избавляется от большей части ядерного материала, одновременно обеспечивая допуск инспекторов МАГАТЭ на свои атомные объекты. В ответ на этом Запад снимает с Ирана большую часть санкций.