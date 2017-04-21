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Синоптики: В последний день длинных выходных потеплеет

  • 21.04.2017, 13:49
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Синоптики сообщают, что на Беларусь идет ненастье: сильный порывистый ветер, осадки, дискомфортная погода.

На субботу объявлен оранжевый уровень опасности: на большой части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Потепление придет лишь в последний день небольших каникул — 25 апреля. О погоде в предстоящие выходные tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В ближайшие два дня погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавии.

В субботу, 22 апреля, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). На большой части территории республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +1, +6°С, днем +3, +9°С.

В Минске прогнозируется дождь, утром и днем с мокрым снегом. Вероятность осадков более 90%. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью +3, +5°С, днем +5, +7°С, но ощущаться будет как +1°С.

В воскресенье, 23 апреля, ветер стихнет, но осадки не прекратятся: ночью в северо-восточных и юго-западных районах страны, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура ночью -3, +3°С, днем +4, +10°С.

В Минске днем кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя (вероятность более 90%). Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью -1, +1°С, днем +7, +9°С, но по ощущениям как +3°С.

В понедельник, 24 апреля, погоду обусловят неустойчивые прохладные воздушные массы балтийского происхождения. Ночью в отдельных районах страны, днем преимущественно по северо-восточной половине республики небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). Температура ночью -5, +1°С, днем +5, +11°С.

В Минске днем возможны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность более 60−70%). Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью -1, -3°С, днем +7, +9°С (ощущается как +3°С).

Со вторника, 25 апреля, начнется потепление, северные ветра поменяются на южные и на территорию Беларуси начнут перемещаться теплые воздушные массы с юго-запада Европы, установится более комфортная погода, но без дождей не обойдется. Преимущественно в северо-западных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью -1, +6°С, днем +10, +17°С.

В Минске возможен кратковременный дождь (вероятность 10−20%). Температура ночью +1, +3°С, днем +13, +15°С (ощущается как +10°С).


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