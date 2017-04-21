ОБСЕ призвала пересчитать результаты референдума в Турции

ОБСЕ призвала пересчитать результаты референдума в Турции2
- 21.04.2017, 14:17
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Пересмотра результатов добивается демократическая оппозиция.
В ОБСЕ заявили, что пересчет голосов смог бы повысить доверие общества к избирательному процессу
ОБСЕ заявляет о необходимости пересчета голосов на референдуме в Турции. Об этом Heilbronner Stimme заявил директор Бюро демократических институтов и прав человека при ОБСЕ Михаэль Линк, пишет liga.net.
Он считает, что пересчет голосов смог бы повысить доверие общества к избирательному процессу и результатам голосования.
Линк выразил сожаление в связи с тем, что власти Турции раскритиковали отчет ОБСЕ по референдуму относительно расширения полномочий президента страны.
16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. По итогам обработки 99,8% бюллетеней, 51,18% турок проголосовали за переход к президентской республике.
17 апреля миссия наблюдателей, которые работали на референдуме в Турции, заявила, что использованные процедуры "не соответствуют" международным стандартам.