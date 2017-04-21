Средняя зарплата в Польше выросла до $1173 9 21.04.2017, 15:21

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В сравнении с февралем жители Польши стали значительно богаче.

Согласно Главному статистическому управлению Польши, средняя зарплата в стране в марте составил 4578 злотых - это $1173 в эквиваленте.

По сравнению с февралем, средняя зарплата жителей Польши существенно выросла - тогда они зарабатывали почти тысячу евро в эквиваленте.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси произошло резкое падение зарплат (до 80-100 долларов в регионах), идет массовый рост безработицы.