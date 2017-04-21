закрыть
21 апреля 2017, пятница, 19:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Средняя зарплата в Польше выросла до $1173

9
  • 21.04.2017, 15:21
  • 5,692

В сравнении с февралем жители Польши стали значительно богаче.

Согласно Главному статистическому управлению Польши, средняя зарплата в стране в марте составил 4578 злотых - это $1173 в эквиваленте.

По сравнению с февралем, средняя зарплата жителей Польши существенно выросла - тогда они зарабатывали почти тысячу евро в эквиваленте.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси произошло резкое падение зарплат (до 80-100 долларов в регионах), идет массовый рост безработицы.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет