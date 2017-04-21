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Россельхознадзор еще раз проверит белорусские предприятия

  • 21.04.2017, 19:25
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Предыдущая инспекция белорусских пищевиков была проведена с 5 по 13 апреля на 18 предприятиях.

Россельхознадзор в начале мая планирует новую проверку предприятий Беларуси, производящих мясную и молочную продукцию.

«Готовим после 1 мая новую инспекцию. Как и в ходе прежней, планируем проверить предприятия, поставки с которых были запрещены», - сообщили «Интерфаксу» в Россельхознадзоре.

Речь идет о предприятиях по производству мясной, молочной и рыбной продукции. Их перечень пока не сформирован. «На следующей неделе будем уточнять», - отметили в ведомстве.

Предыдущая инспекция белорусских пищевиков была проведена с 5 по 13 апреля на 18 предприятиях.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской говядины, поскольку предприятия, которые производили мясо, заподозрили в поставке на российскую территорию украинской продукции.


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