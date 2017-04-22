Dzieciuki впервые легально выступили в Гродно 22.04.2017, 14:36

Выступление в родном городе состоялось в первый день международного байк-фестиваля «Хавайся ў бульбу».

Гродненские Dzieciuki впервые за 5 лет своего существования официально выступили в родном городе, сообщает «Белсат».

После постоянных запретов концертов группа Dzieciuki впервые официально выступила в Гродно – своем родном городе. Выступление состоялось в первый день международного, уже 13 по счету, байк-фестиваля «Хавайся ў бульбу».

Байки, байкеры и кавер-бэнды

На территории турбазы «Купалинка», где расположился байк-фестиваль, гости и участники начали собираться задолго до начала концертной программы, чтобы посмотреть на байки различных типов и посетить аттракционы. Публике были представлены байки для путешествий, чопперы, спортивные, даже трехколесные мотоциклы. Некоторые байкеры украшали свои мотоциклы бутафорскими пулеметами.

Концертную программу открыл кавер-бэнд «Люгер», после их эстафету переняла команда под названием «Радиус 2:40», далее выступила группа «То4ка NевоZврата», на выступления которых начала активно подтягиваться публика.

Далее на сцену вышли долгожданные Dzieciuki. Пока шла техническая подготовка к выступлению, самая активная публика начала аплодировать и выкрикивать «ДЗЕ-ЦЮ-КІ!», подбадривая музыкантов в дождливую погоду.

За 5 лет существования – первое легальное выступление в Гродно

10 апреля группе Dzieciuki исполнилось 5 лет. После пятилетнего существования, музыкантам, наконец, дали официально выступить в родном городе.

«Мы очень давно хотели выступить в родном городе. Я не вникаю в механизмы работы органов, выдающих гастрольные удостоверения, а воспринимаю информацию по факту. Где-то нам нам разрешили концерты, как в Витебске, и сейчас в Гродно, а где-то нет, как в Минске. От чего это зависит, честно признаться, я не знаю.

Однако, это уже хорошо, потому что были периоды, когда нам вообще нигде не давали выступить», – комментирует разрешение на выступление один из вокалистов группы – Паша «Трабл».

Dzieciuki ударили по своим музыкальным инструментам, и под первые звуки песни «Давыд Гарадзенскі» публика пустилась в танцы. С каждой песней атмосфера на танцполе становилось все более драйвовой. Группа первый раз в Гродно представила песню «Гародня», которая рассказывает о жизни гродненской неформальной тусовки начала 1990-х годов.

«Когда наши байки заедут в Минск …»

Дважды музыкантов вызывали на бис, а в конце своего выступления экспромтом запели «Когда наши байки заедут в Минск …», переделав с ходу свою знаменитую песню «Нашыя танкі». Перед уходом со сцены музыканты поблагодарили байк-клуб «Носороги» за то, что те пригласили их выступить на фестивале.

Публика очень тепло проводила группу:

«Выступление было очень хорошее. Была очень крутая поддержка, спасибо всем тем, кто приехал и оторвался вместе с нами, несмотря на прохладную погоду и дождь», – делится своими впечатлениями после концерта «Трабл».

Далее на фестивале выступила минская группа «Дядя Ваня».

22 апреля концертная программа на базе отдыха «Купалинка» начнется в 17 часов выступлением группы «FiBi».

18:20 – 19:00 выступление группы SHTOFF (РБ)

19:10 – 20:00 выступление группы Haze (РБ)

20:00 – 20:50 выступление группы Stuff (РБ)

20:50 – 21:20 конкурсная программа

21:20 – 22:10 выступление группы «Фандорин» (РБ)

22:10 – 22:45 конкурсная программа

22:45 – 23:45 выступление группы «7 Б» (Россия)

23:45 – 01:00 выступление группы «Радиус 2.40» (РБ)