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Убрать Володю

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  • 22.04.2017, 17:04
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В России – разруха, а у Димона – виноградники в Тоскане, что еще больше злит обывателя.

Пожалуй, главная проблема нынешней «элиты». Действительно: как отстранить от власти фигуранта, за которым тянется ядовитый шлейф принятых ранее политически токсичных решений, если он даже слышать не хочет об отставке? Друзья теряют деньги, олигархи сворачивают бизнес: даже Фридман уполз на Запад, а Прохоров продает последние российские активы, Абрамович затаился кошельком и не высовывается из потайного кармана, дабы не напоминать о своем существовании в недружественной теперь Британии, - пишет Саша Сотник для 7days.us. - Ротенберги поднимают ставку «Платона», дальнобойщики бастуют.

По некоторым данным, аптеки Дагестана скоро останутся вовсе без лекарств, а магазины – без продуктов. В России – разруха, а у Димона – виноградники в Тоскане, что еще больше злит обывателя. Причем, он догадывается, что у медведевского начальника денег вообще намерено – просто он не разменивается на «уточек» и особнячки. Власть – его страсть. Власть и место в истории. Потому и играет виртуозно на нервах. Натянул оголенные струны на контрабас, подключил 220 вольт и – шпарит так, что у публики уши заворачиваются, аж искры до галерки долетают. И как такого увлеченного творчеством солиста от контрабаса оттащить? Он же – царь электричества, повелитель коротких замыканий, искрометный Ампер-махатма, ходячая будка «Не влезай – убьет»! К нему не подойди – сгоришь от напряжения! А еще он умеет летать, аки шаровая молния. Малейшее возмущение – и контрольный разряд в голову! Короче, – проблема. А пацаны все теряют и теряют. С лица еще не сошли, но от санкций явно чахнут. Зеленеют, но пока держатся. Ручонки вспотели, но зов табакерки еще не разрывает ушных перепонок. Возможно, кто-то его и слышит, но тщательно скрывает.

Народ в России, конечно, – золотой. Те же дальнобойщики – стоят, Ротенбергов ненавидят, шипят, сидя по кабинам, но упорно твердят: «Крым – наш. Вы, конечно, воруйте, кремлевские, но не так нахально. У нас на Руси испокон веков воровали, и победа над коррупцией – это из области фантастики. Вы только «Платон» запретите, а так – воруйте. Разрешаем…» А потому что скрепостные прекрасно понимают: воровство и насилие – две основные скрепы государства российского. Куда смотрят куриные головы нашего государственного недо-орла, что начеканен на каждой монете? Одна башка поглядывает, чтобы в народе лишнего про власть не болтали, а вторая – чтобы заносили вовремя и в должных объемах. Потому что про масштабы воровства все все знают и понимают: пожалуй, только они у нас растут и ширятся, впечатляя своим развитием от поколения к поколению.

Во времена КПСС смещение первого лица было делом техническим: либо вынос тела, либо – «отставка за волюнтаризм». Тогда рулила партия – единственная и направляющая, и страну время от времени накрывала всеблаженнейшая лепота кадровых перестановок. Коммунистическая партия, как многомиллионная гидро-матка, контролировала любое телодвижение индивидуума, включая Генсека, и ежели тот позволял себе какие-то опасные промахи типа Карибского кризиса или стучания ботинком по трибуне ООН – ее головы с мордами членов Политбюро тотчас бросались и пожирали фигуранта вместе с кукурузным гарниром. Так могло случиться и с Горбачевым, но ГКЧП оказалась чересчур трусливой, а Ельцин при поддержке сотни тысяч москвичей – слишком решительным.

В итоге СССР распался на удельные пост-советские княжества, а Россия получила в наследство долги, ядерное оружие и одичавший от бескормицы народ. Справедливости ради отметим, что тогда еще работали некоторые советские производства, которые потом были «отжаты» и разрушены чиновниками «ельцинского призыва», а пришедшие им на смену «молодые и энергичные» путинские завершили процесс разграбления, окончательно переформатировав страну в бензоколонку, одиноко и гордо возвышающуюся в центре пустыни.

Начальник этого предприятия в принципе несменяем, потому что только он понимает: для чего оно строилось и каким образом им возможно управлять. Если убрать начальника – схема перестанет работать. Встанут насосы, пересохнут трубы, заржавеют шестеренки. Ни украсть, ни откатить, а ничем иным на бензоколонке сроду не занимались. Разве что – войной. Она нужна по определению, ибо оружия, доставшегося по наследству у нас так много, что склады рвутся: то ли от избытка, то ли от недостачи. Тут уж как прокурор скажет. «Откатят» – признает возгорание случайным, забудут осчастливить – отправятся в виде живого мяса на встречу с бензопилой. «Закон – тайга»!

И все бы ничего, но тут заокеанский Дональд развил умопомрачительную деятельность. Удар по Сирии – как шлепок по левой щеке. Корабли в сторону КНДР – как оплеуха по правой. И, стервец, не снижает темпо-ритма. Того и гляди введет эмбарго на любимую грязищу, которая и без того – то приподнимется из гроба, то – нырнет обратно. Наша Углеводородица и так в последние годы напоминала голодного медведя-шатуна, готового задрать по случаю то встречный Крым, то – Донбасс, а тут – вконец отощала. Мало того, что охоту объявили, обложив санкциями, да еще и опустили цену на когда-то дорогую шкуру. Осталось питаться ягелем да корой дуба. Правда, Володины друзья силосом не питаются, предпочитая скармливать его населению, но перспектива кабачковой икры вместо осетровой не радует даже их. В общем, жемчуг мельчает, бриллианты стираются в пыль, лошади в МИДовской конюшне загрустили и не ржут.

Зверинец напрягся в ожидании «майских решений Политбюро». Не Кремлевского, разумеется. Потому что центр принятия решений уже много лет как переместился в область встреч «Большой семерки», которая уже объявила нашего друга Асада мерзким животным, и вот-вот встретится на международной авансцене, чтобы вынести окончательный вердикт в отношении лубянского зоопарка и, собственно, царя всех спец-зверей. И если его, кормильца ненасытного, признают таким же животным, как Асад – придется срочно что-то предпринимать. Не отдуваться же всем зверским коллективом за ошибки да просчеты Владимира – Крымское сердце. Одно дело – пустить под нож группу травоядных, что блеет в прихожей с челобитными в лапах, и совсем другое – рискнуть собственным ливером. Последнее – явно не про них.

А «всемирное политбюро», скорее всего, именно так и сделает: признает кремлевского «кормчего» никчемным динозавром и приговорит его к занесению в «красную книгу диктаторов», после чего приступит к выработке стратегии по истреблению его, как вида. По японскому телевидению уже провели «артподготовку», показав своего рода «пирамиду зла», в основании которой – Асад с Ыном, а на вершине – Владимир Владимирович. Громоздится, отсвечивая всеми своими «отжатыми» достижениями и Гааги не боится. Или делает вид, что не страшно. У этих «динозавров», намертво приваренных к галерам, – как правило, смещены все жизненные понятия. Без власти они себя не мыслят, и ради нее, вожделенной, готовы пожертвовать кем угодно, кроме себя.

Потребуется – всех подданных швырнут в огненную топку войны, невзирая на любовь и преданность. Но, поскольку в XXI веке столь эксцентричная кровожадность выглядит архаично, животное, скорее всего, предупредительно усыпят, дабы не выжгло своей огнедышащей пастью окрестный цивилизованный ландшафт. После чего – сдерут шкуру, препарируют и выставят в виде скелета или чучела в историческом музее на всеобщее обозрение. Рядом с чучелами Гитлера, Сталина, Мао, Хуссейна, Чаушеску и Каддафи.

Как именно произойдет обряд усыпления – не столь важно. Главное – что криминальный зверинец после этого бросится врассыпную: ни одна из особей не возжелает оказаться в руках любознательных гаагских эскулапов. Без окочурившегося начальника бензоколонка мгновенно придет в негодность, начищенные до блеска трубы войны отвалятся, и дуть в эти дудки станет некому. А вчерашние почитатели «лубянского гения» пожмут плечами и пойдут щипать травку под новое блеяние о том, как их, несчастных, опять обманули и ограбили.

Для того чтобы не повторилась «сказка про белого бычка» после очередного унижения, требующего имперской сатисфакции в связи с новым случайным пришествием «чуда в перьях», разоренную изнутри империю, скорее всего, расчленят. Причем, естественным образом, использовав уже обкатанную модель: с помощью тех же «местных царьков», что уже возжелали в свое время независимости в дни крушения СССР. Это не означает, что в джунглях переведутся хищники. Просто они станут еще ниже ростом, и их пасть не позарится на все человечество – до такой степени, что последнему, как Самсону, придется ее рвать в назидание остальным.


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