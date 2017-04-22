Тысячи жителей Кельна выступили против съезда ультраправой партии 1 22.04.2017, 17:37

Демонстранты блокировали здание отеля, в котором проходит съезд.

В Кельне тысячи демонстрантов вышли на улицы в первый день съезда правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». В нескольких случаях отмечены стычки с полицией, один страж порядка получил травму лица. Как сообщают немецкие СМИ, около трех тысяч демонстрантов блокировали здание отеля, в котором проходит съезд, не позволяя проехать к нему делегатам и задержав начало мероприятия, передает «Радио Свобода».

Порядок в городе обеспечивают около 4 тысяч сотрудников полиции.

Ожидается, что на съезде партия «Альтернатива для Германии» представит свою предвыборную программу и выберет лидера партийного списка кандидатом в депутаты бундестага. На днях сопредседатель партии Фрауке Петри заявила, что не будет возглавлять партийный список и не войдет в первую тройку в партийном списке. Она объяснила свое решение внутрипартийными разногласиями, суть которых, однако, не раскрыла.

Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года.