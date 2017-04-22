закрыть
22 апреля 2017, суббота, 19:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тысячи жителей Кельна выступили против съезда ультраправой партии

1
  • 22.04.2017, 17:37

Демонстранты блокировали здание отеля, в котором проходит съезд.

В Кельне тысячи демонстрантов вышли на улицы в первый день съезда правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». В нескольких случаях отмечены стычки с полицией, один страж порядка получил травму лица. Как сообщают немецкие СМИ, около трех тысяч демонстрантов блокировали здание отеля, в котором проходит съезд, не позволяя проехать к нему делегатам и задержав начало мероприятия, передает «Радио Свобода».

Порядок в городе обеспечивают около 4 тысяч сотрудников полиции.

Ожидается, что на съезде партия «Альтернатива для Германии» представит свою предвыборную программу и выберет лидера партийного списка кандидатом в депутаты бундестага. На днях сопредседатель партии Фрауке Петри заявила, что не будет возглавлять партийный список и не войдет в первую тройку в партийном списке. Она объяснила свое решение внутрипартийными разногласиями, суть которых, однако, не раскрыла.

Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года.


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет