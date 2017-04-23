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Белорусские военные угрожают литовцам «силовыми мерами»

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  • 23.04.2017, 10:11
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Олег Двигалев

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси прокомментировал инцидент с нарушением границы литовским самолетом.

— 19 апреля в 13.36 дежурными радиолокационными средствами ВВС и войск ПВО Беларуси был обнаружен легкомоторный самолет в районе Вильнюса, осуществляющий полет в направлении государственной границы Республики Беларусь, — рассказал генерал-майор Олег Двигалев в интервью «ВоенТВ». — В соответствии с соглашением об обмене информацией с литовской стороной мы проинформировали наши взаимодействующие средства и литовскую сторону о возможном нарушении государственной границы этим воздушных судном. Но воздушное судно продолжило полет и вошло в воздушное пространство нашего государства. После чего совершило маневр и вернулось на территорию Литвы.

Военные обратили особое внимание на то, что нарушение произошло вблизи строящейся атомной станции.

«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали», — пояснил Двигалев.

При этом, подчеркнул он, несмотря на добрососедские отношения с Литовской Республикой, «хотелось бы, чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений, соблюдала международное законодательство, не допускала таких нарушений со своей стороны».

«Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, будут вынуждены применить и силовые меры воздействия», — предупредили белорусские военные.

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция. Надеюсь, литовская сторона это подтвердит», — сказал командующий ВВС и войсками ПВО.

19 апреля 2017 года в 13.40 было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Литвы. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13.43, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. 22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас. В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Беларуси литовским воздушным судном.


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